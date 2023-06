Vaccino Jynneos/ Cosa sapere sul nuovo rimedio contro il vaiolo delle scimmie mpox

Distribuito in Europa col nome di Imvanex e negli Usa come Jynneos, si tratta del vaccino che permetterebbe di prevenire l’mpox, meglio noto come vaiolo delle scimmie. Come spiega però il dottor Jason Zucker, specialista in malattie infettive alla Columbia University, non potrà essere somministrato a tutti i cittadini. Cosa sappiamo quindi finora al riguardo? E quali sono i suoi effetti? Sicuramente sono emerse differenze rispetto ai vaccini contro il Covid.

Su Usa Today il medico ha dato alcune informazioni su questo nuovo vaccino. Viene somministrato, per via intramuscolare o sotto pelle, in due dosi a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. A prescindere dalla modalità in entrambi i casi il grado di protezione è lo stesso, con la differenza che negli adolescenti si potrà procedere solo con la somministrazione secondo il metodo standard. Non sono stati poi riscontrati particolari effetti avversi, se non i classici arrossamenti e indolenzimenti nella zona dell’inoculazione.

Vaccino vaiolo delle scimmie: a chi è rivolto?

Contrariamente a quanto accaduto coi vaccini anti-Covid Jynneos non può essere rivolto indistintamente a tutti. Gli operatori sanitari dovranno consigliarlo solo ai soggetti considerati più a rischio esposizione, vale a dire coloro che sono stati esposti a qualcuno che è risultato positivo al test per l’mpox o persone che hanno avuto contatti sessuali nelle ultime due settimane con qualcuno a cui è stato diagnosticato. Altri soggetti ad alto rischio sono persone gay, bisessuali o uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e persone transgender o non binarie a cui sia stata diagnosticata una malattia a trasmissione sessuale negli ultimi sei mesi.

Il medico ha inoltre spiegato come occorra la copertura completa, non bastando un’unica dose. Questo per garantire una risposta anticorpale elevata anche a distanza di un anno. A differenza del virus che causa la COVID-19, che richiede richiami del vaccino per tenere il passo con le mutazioni, i virus della specie della varicella non mutano abbastanza rapidamente da sfuggire all’immunità indotta dal vaccino.











