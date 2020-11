Vaccino Moderna “Efficace al 94.5%”/ “Si conserverà in frigorifero per 30 giorni”

Dopo l’annuncio della multinazionale farmaceutica Pfizer, un’altra società americana di biotech, precisamente la Moderna, ha fatto sapere che il suo vaccino è ormai vicino alla produzione finale. Attraverso un comunicato è stato infatti spiegato che dai dati preliminari relativi alle sperimentazioni effettuate fino ad ora (ricordiamo che i vaccini in fase più avanzata si trovano nella cosiddetta fase 3, quella che prevede il test sull’uomo), hanno dato esiti di efficacia superiori al 94% dei casi testati. Nel caso del vaccino di Moderna, a cui l’azienda a stelle e strisce sta lavorando assieme al National Institute of Allergy and Infectious Diseases presieduto dall’immunologo Anthony Fauci, sono stati presi in considerazione 95 pazienti malati di covid-19 sui 30mila che si sono presentati per la fase di sperimentazione.

VACCINO MODERNA EFFICACE AL 94.5%: LE AZIENI DELLA SOCIETA’ DECOLLANO

Sui 90 casi dei 95 confermati sono state somministrate sostanze placebo, mentre ai cinque pazienti rimasti è stato somministrato il vaccino in due dosi, e l’efficacia del vaccino è stata pari al 94.5%. Moderna, rispetto alla Pfizer, ha quindi un’efficacia superiore, ed inoltre, sembra sia più stabile rispetto a quello dei colleghi in quanto resisterebbe per ben 30 giorni a temperature di frigorifero, e non al -70/-80 gradi centigradi che servono invece per la cura della Pfizer. Inoltre, può essere conservato per un massimo di sei mesi a -4 gradi centigradi. Dopo l’annuncio, così come accaduto la scorsa settimana, le azioni della Moderna sono salite dell’11% nel giro di poche ore. Entro la fine dell’anno Moderna prevede di produrre e mettere in circolo circa 20 milioni di dose per i soli Stati Uniti, per un totale compreso fra le 500 milioni e il miliardo di dosi a livello globale per il 2021. L’azienda, ad agosto, aveva fatto sapere che il costo di una dose di vaccino oscillava fra i 32 e i 37 dollari, ma ovviamente tale cifra si abbassa per maggiori quantità acquistate. Ricordiamo che il vaccino della Pfizer costerà all’Italia 16.5 euro a dose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA