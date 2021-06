Vaccino Moderna efficace contro tutte varianti Covid/ “Anche contro quella Delta”

Il vaccino Covid-19 di Moderna è efficace anche contro la variante Delta, che è stata identificata per la prima volta in India. È quanto emerso da uno studio della casa farmaceutica, secondo cui la diminuzione della risposta immunitaria rispetto al ceppo originale è modesta. La ricerca è stata condotta sul campione di sangue di otto volontari ottenuto una settimana dopo la seconda dose di vaccini mRNA-1273. Secondo Moderna, il vaccino ha prodotto una risposta anticorpale contro tutte le varianti Covid finora emerse (anche quelle identificate in Nigeria, Uganda e Angola), ma inferiore rispetto all’attività neutralizzante che si sviluppa contro il ceppo originale del coronavirus. Peraltro, è emerso che il vaccino si è rivelato più efficace nel produrre anticorpi contro la variante Delta che contro la variante Beta, identificata per la prima volta in Sudafrica. Contro le tre versioni di quest’ultima variante la risposta anticorpale si è ridotta da sei a otto volte, invece modeste riduzioni – da 3 a 2 volte – sono emerse le la variante Delta e quella Kappa.

VACCINO MODERNA, DATI INCORAGGIANTI SU VARIANTI

«Questi nuovi dati sono incoraggianti e rafforzano la nostra convinzione che il vaccino Moderna COVID-19 dovrebbe rimanere protettivo contro le nuove varianti individuate», ha dichiarato l’amministratore delegato Stéphane Bancel. Visto che la battaglia contro la pandemia prosegue, «è imperativo essere proattivi mentre il virus si evolve». Questo vuol dire studiare le varianti emergenti, produrre dati, esaminarli e condividerli. «Questi nuovi dati sono incoraggianti e rafforzano la nostra convinzione che il vaccino Moderna dovrebbe rimanere protettivo contro le varianti appena rilevate». I risultati annunciati oggi da Moderna, che sono stati pubblicati su bioRxiv in attesa di essere sottoposti a peer review, potrebbero non riflettere gli scenari del mondo reale, visto che il campione preso in esame è molto esiguo. Ma per Bancel «questi risultati evidenziano l’importanza di continuare a vaccinare le popolazioni con un vaccino di serie primaria efficace».

