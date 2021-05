Vaccino Pfizer 12-15 anni, video conferenza stampa Ema/ “Oggi indicazione pediatrica”

Può arrivare oggi il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) alle vaccinazioni per i ragazzi. È stata fissata ad oggi, venerdì 28 maggio, una conferenza stampa per discutere l’indicazione pediatrica di Comirnaty, il vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech. L’appuntamento è stato organizzato in modalità virtuale dalle 15 alle 15:30. Tra qualche ora, dunque, sapremo se potranno essere vaccinati anche i ragazzi nella fascia 12-15 anni. La Germania, ad esempio, è pronta a partire. La cancelliera tedesca Angela Merkel ieri dopo il vertice con i ministri-presidenti dei Laender ha spiegato che le vaccinazioni potranno cominciare il 7 giugno. Dunque, si attende solo il via libera dell’Ema. Visto che negli Stati Uniti c’è stato già il 10 maggio scorso il via libera della Food and Drug Administration (Fda), in Europa ci si aspetta lo stesso esito.

Costa "Monitoraggio per le discoteche"/ "Vaccinazioni? No in vacanza, sì a scuola"

In Italia la palla passerà formalmente all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sostanzialmente al generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha le chiavi della campagna vaccinale italiana. Il commissario è già a lavoro su tempi e logistica, anche perché in questo modo ci si troverebbe pronti per la riapertura delle scuole a settembre.

Immunità al Covid può durare anni/ Lo studio: più "forte" per i contagiati vaccinati

VACCINO PFIZER ENTRO FINE ANNO PER 6-12 ANNI

«Si deve iniziare subito, e non solo per la scuola. Il punto è che il numero di persone sotto i 16 anni sono 8 milioni, 8 milioni e mezzo. Significa limitare un altro serbatoio, è un numero importante della nostra popolazione e si mette in protezione anche questa parte». Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Ma in vista della conferenza stampa dell’Ema si è espresso anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Invece per i bambini dai 6 agli 11 anni, secondo indiscrezioni filtrate da fonti vicine al dossier e citate dal Sole 24 Ore, il via libera dell’agenzia Ue potrebbe arrivare prima della fine dell’anno, entro le festività natalizie. Questo perché la casa farmaceutica Pfizer ha cominciato con BioNTech nel marzo scorso le somministrazioni di Comirnaty ai primi bambini sani in uno studio globale per valutarne sicurezza, tollerabilità e immugenicità. Questo vuol dire che i risultati saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se sicurezza e immunogenicità del vaccino Pfizer-BioNTech saranno confermate, l’autorizzazione per la vaccinazione dei più piccoli potrebbe arrivare entro l’inizio del 2022, secondo Pfizer. Le stesse fonti riferiscono che questa è una scadenza plausibile anche per l’Europa, precisando che per i bambini sopra i 6 anni i vaccini potrebbero arrivare anche prima.

Offerti soldi a influencer per screditare vaccino Pfizer/ "Dite che causa più morti"

COME SEGUIRE CONFERENZA STAMPA EMA

Oggi però una prima svolta potrebbe arrivare per i 12-15enni. Attesa, dunque, la conferenza stampa dell’Ema, che verrà trasmessa probabilmente dai canali all-news, ma sicuramente sul canale YouTube dell’Agenzia europea per i medicinali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA