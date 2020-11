“Vaccino Pfizer-Biontech a 16,5 euro a dose”/ Accordo Ue: costerà meno che negli Usa

Il vaccino anti-Covid di Pfizer e bioNtech costerà meno di 16,5 euro a dose, importo che invece pagheranno gli Stati Uniti. Lo rivela l’agenzia Reuters, citando un alto funzionario Ue coinvolto nelle trattative. Questi ha aggiunto che il prezzo sarà più vicino ai 20 che ai 10 dollari. Oggi è stato infatti definito l’accordo tra l’Unione europea e le case farmaceutiche per l’acquisto di 200 milioni di dosi con opzione per altri 100 milioni. Il vaccino prevede una doppia somministrazione in due momenti diversi. Il costo è, quindi, di circa 39 dollari, al cambio 33 euro. Di conseguenza, l’esborso complessivo a carico di Bruxelles sarebbe di circa 5 miliardi di euro. Ma i termini dell’accordo sono riservati, infatti si tratta di indiscrezioni che le due case farmaceutiche e la Commissione Ue hanno rifiutato di commentarle. Lo “sconto” sarebbe giustificato anche dal fatto che la Germania ha fornito finanziamenti importanti per lo sviluppo del vaccino. A settembre Berlino aveva erogato a BioNtech 375 milioni di euro, mentre a giugno era stata la Banca europea per gli investimenti a sostenere la ricerca con 100 milioni.

VACCINO ANTI COVID, GLI ALTRI ACCORDI

Ieri bioNtech ha affermato che il vaccino anti Covid verrà venduto al di sotto dei prezzi di mercato e con una differenza su base geografica così da permettere l’accesso anche ai paesi meno ricchi. Non sono invece noti gli accordi sulle responsabilità per i costi legali nel caso in cui le persone vaccinate dovessero sviluppare effetti collaterali imprevisti. Quel che si sa, riporta il Fatto Quotidiano, è che gli accordi sono diversi da quelli concordati con altre società. L’azienda francese Sanofi, che invece sta lavorando con GlaxoSmithKline per lo sviluppo di un suo vaccino, ha concordato con l’Unione europea un prezzo di circa 10 euro a dose, senza però ottenere alcuna rinuncia di responsabilità. Invece AstraZeneca pagherebbe solo fino ad una certa soglia se qualcosa dovesse andare storto col suo vaccino. Gli Stati Uniti invece hanno concesso l’immunità dalla responsabilità per i vaccini anti Covid che ricevono l’autorizzazione.



