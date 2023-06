Vaccino Pfizer contro RSV approvato da FDA/ Per gli over 60, arriva entro fine 2023

L’FDA, la Food and Drug Administration, ha approvato il vaccino di Pfizer per la prevenzione delle malattie del tratto respiratorio inferiore causate da virus respiratorio sinciziale (RSV), per soggetti over 60. Il nome commerciale del vaccino è Abrysvo, ed è stato testato sui ceppi RSV A e B, ritenendolo sicuro ed efficace. L’approvazione della FDA, giunta a meno di un mese dall’arrivo di un altro vaccino contro l’RSV a firma GSK, si è basata sui dati dello studio clinico di Fase 3 (NCT05035212) RENOIR (RSV vaccine Efficacy study iN Older adults Immunized against RSV disease), che hanno riguardato ben 37mila persone, e che ha mostrato un’efficacia del 67 per cento nei soggetti di età pari o superiore ai 60 anni con due o più sintomi di RSV.

Morti dopo vaccini Covid, scoop Fuori dal Coro/ Aifa nascose dati anche all'ufficio stampa

E’ risultato inoltre efficace all’85% contro la malattia grave. I risultati sono stati in seguito pubblicati presso il New England Journal of Medicine. “La scorsa stagione RSV ha dimostrato le gravi conseguenze e i potenziali rischi per la salute che questo virus comporta per gli adulti più anziani”, le parole di Edward E. Walsh, Professore di Medicina, University of Rochester Medical Center, a capo della sperimentazione di Pfizer del vaccino in questione.

Vaccini mRna e miocarditi, anticorpi non sono causa diretta/ Studio: "Le citochine…"

VACCINO PFIZER CONTRO RSV APPROVATO DA FDA: IL COMMENTO DI EDWARD WALSH

“L’approvazione odierna di Abrysvo da parte della FDA – ha aggiunto – riconosce i significativi progressi scientifici e contribuisce a fornire agli anziani una potenziale protezione contro l’RSV e l’opportunità di migliorare la salute della comunità contribuendo alla prevenzione della malattia”.

L’RSV è un virus molto contagioso e responsabile di malattie respiratorie in tutto il mondo; può colpire i polmoni causando dei gravi danni e in casi estremi anche la morte. Solitamente si tratta di un virus che colpisce gli anziani, ma anche le persone con comorbità come coloro che già soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva, l’asma e l’insufficienza cardiaca congestizia. In attesa dell’ultimo lasciapassare dell’FDA previsto per il 21 giugno prossimo, Pfizer prevede di fornire il vaccino contro l’RSV entro il terzo trimestre di quest’anno, giusto in tempo quindi per le influenze autunnali.

Polonia contro Pfizer/ "Non pagheremo vaccini covid aggiuntivi, è speculazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA