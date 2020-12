Vaccino Pfizer, primi problemi di trasporto/ 75 dosi scartate perchè conservate male

Primi problemi di conservazione e trasporto per il vaccino di Pfizer/BioNTech. Come noto, il farmaco deve essere mantenuto a temperature rigidissime, comprese fra i meno 70 e i meno 80 gradi sotto zero, e di conseguenza è fondamentale dotarsi di “contenitori” adeguati. Qualcosa deve essere però andato storto in Alabama e California, due stati americani, dove il camion che conteneva le dosi di vaccino, ha raggiunto i meno 92 gradi centigradi, di conseguenza le dosi interessate sono state messe in quarantena e rimandate all’azienda per capire se siano ancora utilizzabili o meno. “Le spedizioni restituite – il commento di un portavoce della Pfizer – per un totale di 3mila dosi, saranno esaminate internamente da Pfizer, per valutarne la qualità”.

Un altro caso anomalo è stato segnalato nello stato del New Mexico, sempre oltre oceano, dove il dipartimento della salute locale è stato costretto a scartare 75 dosi del vaccino Pfizer anti-covid, a seguito dei dubbi di un errato trasporto: “Abbiamo avuto un piccolo incidente con una delle nostre 18 spedizioni dopo aver notato un possibile cambiamento di temperatura durante il tragitto”, le parole del portavoce del governatore del New Mexico, Matt Nerzig.

VACCINO PFIZER, PROBLEMI DI TRASPORTO: I TRE MODI PER TRASPORTARLO

L’Adnkronos ha cercato di spiegare meglio nel dettaglio come deve avvenire il trasporto del vaccino Pfizer, e sono tre le possibilità. La prima è quella appunto di un super-congelatore “a bassissima temperatura, ora disponibili in commercio e che possono prolungare la durata di conservazione fino a 6 mesi”. Il vaccino si può anche contenere in un normale frigorifero con temperature comprese fra i due e gli otto gradi, ma per un massimo di cinque giorni; infine, gli “shipper”, i contenitori termici della stessa Pfizer, utilizzabili fino ad un massimo di 30 giorni, riempiti con ghiaccio secco ogni cinque. La speranza ovviamente è che l’Europa, a cominciare dall’Italia, sia pronta al trasporto e alla conservazione del vaccino una volta che questo sarà disponibile entro la fine del mese.

