Vaccino Pfizer: riduzione consegne in Europa/ Von der Leyen “Dosi primi 3 mesi ok”

Non arrivano buone nuove dalla multinazionale Pfizer: dalla prossima settimana ci sarà un calo nella consegna dei vaccini anti-covid. La riduzione della disponibilità del farmaco per combattere il coronavirus riguarderà tutti i paesi europei, Italia compresa, e lo si deve al fatto che le precedenti scorte sono terminate, viste le altissime richieste in tutto il mondo, in attesa poi di un miglioramento delle capacità produttive della stessa Pfizer. La notizia è stata resta nota dall’Istituto norvegese di Sanità pubblica, e non è ben chiaro fino a quando durerà questa riduzione, e quando si potrà tornare alla capacità massimo di produzione, calcolata in circa 2 miliardi di dosi di vaccino in un anno.

Non è inoltre chiaro a quanto ammonterà la riduzione per il Vecchio Continente, mentre, specificatamente per la Norvegia, il totale sarà pari al 17.8% in meno rispetto alla precedente fornitura. Sicuramente non una buona notizia come detto sopra, tenendo conto che tutti i Paesi, a cominciare da quelli europei, stanno spingendo affinchè la vaccinazione di massa parta il prima possibile.

VACCINO PFIZER: IN ITALIA DOSI SOLO PER 30 MILIONI DI ITALIANI

Al momento, infatti, la vaccinazione riguarda il personale sanitario, quello delle Rsa, gli anziani, e le persone più a rischio, dopo di che si potranno vaccinare tutti gli altri. In diverse regioni le dosi a disposizione dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer sono date in esaurimento, e di conseguenza si sta già utilizzando la riserva del 30%. A riguardo, nella conferenza stampa di ieri, il commissario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, ha fatto sapere che l’Italia ha a disposizione per il 2021, solo con i vacini Pfizer-BioNTech e Moderna, 60 milioni di dosi, che significa una vaccinazione completa per 30 milioni di italiani, tenendo conto del richiamo. L’Italia sta ovviamente cercando di acquisire più vaccini visto che si punta a raggiungere l’immunità di gregge pari ad almeno 40/45 milioni di italiani. Intanto va segnalata l’intenzione della multinazionale Sanofi, che starebbe pensando di produrre i vaccini della Pfizer e di Janssen di modo da aumentarne la produzione. Infine le parole della von der Leyen, la presidente della Commissione europea che ha spiegato che la Pfizer: “Ha assicurato la distribuzione nei primi tre mesi dell’anno delle dosi di vaccino previste per il primo trimestre”



