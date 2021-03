Vaccino Sputnik V sarà prodotto in Italia/ 10 milioni di dosi entro il 2021

Arrivano importanti aggiornamenti sul vaccino Sputnik V: il farmaco russo verrà prodotto in Italia, primo Paese in Ue. L’annuncio è arrivato dalla Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata su internet: «Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino SputnikV».

Il comunicato spiega che nelle scorse ore è arrivato il via libera all’accordo con l’azienda nostrana per la produzione del farmaco anti-Covid e la partnership consentirà di avviare la produzione già da luglio 2021. E ancora: «Gli incontri, promossi dalla Camera di Commercio italo-russa, hanno avuto lo scopo di identificare alcuni partner strategici in Italia per predisporre la produzione del vaccino Sputnik V sul territorio italiano utilizzando le conoscenze e le eccellenza italiane dell’industria italiana del farmaco per fronteggiare la crescente richiesta di dosi dei preparati vaccinali».

VACCINO SPUTNIK V PRODOTTO IN ITALIA

Grande soddisfazione per l’accordo raggiunto sul vaccino Sputnik V, che in questi giorni è sotto la valutazione dell’Ema e che viene già impiegato in numerosi Paesi al mondo. Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio italo-russa, ha messo in risalto che «le imprese italiane sono strategiche, hanno capacità e competenze uniche nel panorama europeo e sono in grado di affrontare il mercato con flessibilità e rapidità»: «L’accordo tra la Russia e la nostra impresa associata è il primo accordo con un partner europeo. Un accordo storico che mostra lo stato di salute dei rapporti tra i nostri due Paesi e sottolinea come le imprese italiane sanno vedere oltre le polemiche politiche». Per quanto riguarda i numeri, è prevista la produzione di 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V entro la fine dell’anno.



