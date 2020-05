Vaclav Havel/ Padre della libertà in Cecoslovacchia (Rai3 per Enzo Biagi)

Pubblicità

Vaclav Havel è uno dei personaggi di spicco che Enzo Biagi ha intervistato nel corso della sua lunga carriera: se ne parlerà oggi nel corso di Rai3 per Enzo Biagi, la trasmissione che la terza rete Rai dedica al grande giornalista scomparso nel 2007. Più che giusta sembra la scelta di ricordare l’incontro di Biagi con Havel, uno dei personaggi che hanno fatto la storia del Novecento ma del quale troppo poco si parla.

Figura probabilmente sconosciuta a gran parte degli studenti perché difficilmente a scuola si arriva a studiare la caduta dei regimi comunisti, Vaclav Havel ha avuto un ruolo fondamentale per il ritorno della libertà e della democrazia nell’allora Cecoslovacchia, di cui fu poi presidente dal 1989 al 1992, prima di esserlo anche della Repubblica Ceca tra il 1993 e il 2003.

Nato il 5 ottobre 1936 da una famiglia benestante di Praga, Vaclav Havel visse da bambino gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e fin da studente ebbe difficoltà con il regime comunista imposto alla Cecoslovacchia dopo la fine del conflitto mondiale, in quanto la famiglia Havel era accusata di simpatie filo-tedesche. La passione per il teatro lo portò a studiare drammaturgia per corrispondenza e nel 1963 fu rappresentato il suo primo lavoro. Ottenne una certa notorietà anche in Occidente con il “Largo Desolato”, ma nel 1968 fu bandito dal teatro a causa della repressione seguita all’invasione militare sovietica che soffocò la Primavera di Praga.

VACLAV HAVEL: LA LOTTA PER UNA CECOSLOVACCHIA LIBERA

Vaclav Havel divenne presto figura di spicco del movimento di opposizione Charta 77, dal nome del manifesto pubblicato appunto nel 1977: scontò cinque anni in carcere per la sua attività di critica del regime comunista, che non ne limitò comunque la produzione letteraria. Da ricordare soprattutto “Il potere dei senza potere“, dura denuncia dell’ordine socio-politico che fa vivere la gente all’interno di una menzogna.

Uno dei leader della Rivoluzione di Velluto cecoslovacca del 1989, fu arrestato il 28 ottobre dello stesso anno, quando però il regime aveva ormai i giorni contati. Leader del nuovo partito Forum Civico, Vaclav Havel fu eletto presidente della Cecoslovacchia il 29 dicembre 1989, carica conservata dopo le prime elezioni libere dell’anno seguente. Si batté contro la divisione fra Repubblica Ceca e Slovacchia, tanto da dimettersi dalla presidenza nel 1992 per non dover firmare gli atti della divisione. Nel 1993 però fu eletto come primo presidente della Repubblica Ceca, carica poi confermata nel 1998.

Havel si schierò su posizioni moderate in politica e liberali in economia, favorendo l’ingresso della Repubblica Ceca nella Nato (1999) e nell’Unione Europea, che ebbe però luogo nel 2004, dopo la fine del suo secondo mandato. Nel 2007 torna a scrivere per il teatro con la tragicommedia Partire, mentre nel 2010 viene pubblicata la raccolta completa delle lettere scritte durante le numerose detenzioni, nelle quali emerge la sua fede cristiana e una visione del mondo improntata all’umanesimo cristiano. Morì il 18 dicembre 2011.



