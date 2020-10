Vaga scalzo per la Sicilia: è il ragazzino rapito?/ Il padre “Lo cerco da 13 anni!”

La puntata di oggi di Chi l’ha visto si concentrerà su un caso misterioso che risale a circa 13 anni fa. Alcuni telespettatori hanno segnalato alla redazione del programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli un giovane che vaga scalzo per la Sicilia. Il dubbio è che possa trattarsi di un bambino rapito quando aveva appena 10 anni. Per tale ragione la trasmissione ha deciso di indagare per fare luce su un giallo che potrebbe presto trovare una soluzione. A tal fine, Chi l’ha visto ha anche intervistato in esclusiva il padre del bambino scomparso e che non si è mai arreso all’idea di poterlo riabbracciare ancora. Secondo l’uomo, quel ragazzo che vaga nell’Isola senza una meta ben precisa potrebbe essere proprio il figlio che sta cercando ininterrottamente da tredici anni e del quale non si è mai dato per vinto. Come nel caso di Giggino Wify, al secolo Luigi Celentano, la trasmissione Chi l’ha visto tratterà con le pinze le segnalazioni giunte finora dai telespettatori ma che potrebbero condurre proprio a quel bambino, oggi ormai un uomo, il quale sarebbe stato rapito da oltre dieci anni ma che oggi potrebbe avere bisogno di aiuto. Secondo alcuni utenti social, il giovane in questione vagherebbe senza una meta precisa tra le province di Catania e Siracusa. Sembra quasi difficile riuscire a trovarlo a distanza di poche ore nel medesimo luogo.

VAGA SCALZO PER LA SICILIA: GIALLO SUL RAGAZZO SENZA IDENTITÀ

Sono in tanti ad aver segnalato in varie zone della Sicilia la presenza di un ragazzo che, scalzo, continuerebbe a vagare senza una meta. Oggi, quel giovane, potrebbe trovare una sua identità. Il caso del bambino rapito a 10 anni è stato in parte dimenticato, sopraffatto dai numerosi e nuovi casi di scomparsa e di cronaca che giorno dopo giorno riempiono le pagine dei giornali nazionali e non solo. Ma questo assume una certa particolarità poichè il padre del presunto ragazzo avrebbe riconosciuto proprio il figlio grazie alle segnalazioni. Secondo una utente tra i fan più attivi della pagina Facebook di Chi l’ha visto, potrebbe trattarsi del ragazzo che la scorsa settimana sarebbe stato avvistato nel piccolo comune di Lentini, in provincia di Siracusa. “Ultimamente era a Siracusa. Adesso non saprei. Speriamo di sapere e risolvere qualcosa”, le ha fatto eco un’altra utente preoccupata per le sorti del ragazzo in questione. Solo nei giorni scorsi, invece, sarebbe stato visto a Canicattini Bagni, altro piccolo comune della medesima provincia di Siracusa dove si sarebbe lavato completamente nudo per poi cibarsi mangiando una banana. Si tratterebbe della stessa persona? La trasmissione di Rai3 tenterà di dare un’identità al giovane che continua a vagare in Sicilia, sperando di poter confermare i dubbi del papà del bambino rapito 13 anni fa.





