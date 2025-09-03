Innovazione, qualità, attenzione al cliente e rilancio energetico: parla Paolo Curati, ad di Vaillant Group, azienda leader nel mercato delle caldaie

È stato nominato nuovo AD di Vaillant Group Italia e a lui toccherà raccogliere la sfida di guidare l’azienda in una fase che è decisiva per il settore energetico. Gli obiettivi sono dunque duplici e ambiziosi, così come lui stesso rivela in questa intervista a “IlSussidiario.net”. Da un lato deve mantenere la posizione di leader di lungo tempo nel mercato delle caldaie, ma dall’altro dare pieno potere alle pompe di calore, a beneficio della transizione energetica.

Sotto la sua guida è già stato ridotto il 54% delle emissioni di anidride carbonica dalla sede milanese di Vaillant e la flotta aziendale è stata elettrificata, il tutto con un’attenzione ancora maggiore e una partecipazione crescente per la digitalizzazione, dei designer e dei grandi committenti. Con l’intera catena di approvvigionamento, dai fornitori agli utenti finali, c’è ancora molto da imparare dai clienti e la responsabilità del cliente è fondamentale.

«I cambiamenti partono dalle persone e dall’engagement» dice con convinzione Curati, per il quale l’inclusione e il pragmatismo sono la chiave per portare la sostenibilità e valori concreti per famiglie e imprese. Un pragmatismo che mai e poi mai dovrebbe dimenticare l’attenzione all’utente finale, che è il vero core business del Gruppo Vaillant.

Dott. Curati, la sua recente nomina ad Amministratore Delegato arriva in un momento cruciale per Vaillant Group Italia. Quali aspetti del suo percorso professionale ritiene più utili per affrontare questa nuova sfida, valorizzando l’esperienza di Vaillant nel segmento caldaie e sostenendo al contempo lo sviluppo delle pompe di calore?

Sono stato fortunato a poter maturare come professionista in ambienti multinazionali molto diversi, dal cemento all’isolamento, avendo comunque in comune l’esigenza di dover gestire mercati complessi ed in evoluzione. La mia esperienza mi ha particolarmente insegnato ad abbinare la solidità di un’azienda matura – come il segmento delle caldaie in Vaillant – con la capacità di innovazione e di fare avanzare nuove soluzioni sul mercato per l’efficienza energetica.

Credo che la mia esperienza di re-immaginazione della catena del valore e di collocazione del cliente finale al centro della nostra attenzione possa essere di sostegno allo sviluppo delle pompe di calore, un’area che necessita di un approccio differente: più design-and-prescribe oriented, con una catena produttiva molto più complessa. In generale, noto che il mio percorso è stato una buona scuola per affrontare questo cambiamento: da un lato proteggere e valorizzare ciò che oggi è Vaillant in termini di qualità e affidabilità, dall’altro sviluppare con la dovuta determinazione le tecnologie più sostenibili che mercato e clienti ora richiedono.

Vaillant Group ha definito importanti obiettivi ambientali, come la riduzione delle emissioni e l’uso esclusivo di energie rinnovabili entro il 2030. Oggi, nel 2025, può aggiornarci sullo stato di avanzamento concreto di questi obiettivi per la filiale italiana, con particolare riferimento alla sede di Milano e alla composizione della flotta aziendale? Quali ritiene siano le sfide più rilevanti per implementare pienamente queste strategie, e come intende accelerare ulteriormente la diffusione di soluzioni sostenibili come le pompe di calore con refrigerante naturale e le caldaie a idrogeno?

Abbiamo già compiuto alcuni passi molto significativi. L’ufficio di Milano ha subito un importante intervento di efficienza energetica, con installazione dei nuovi impianti che ha contribuito a ridurre del 54% le emissioni di carbonio e del 59% il consumo di energia primaria. Abbiamo installato 14 pompe di calore aroTHERM plus che lavorano in sinergia con il sistema fotovoltaico e incentiviamo la mobilità sostenibile tramite una flotta aziendale che comprende veicoli ibridi e full-electric, con colonne di ricarica alimentate al 100% da fonti rinnovabili.

Parallelamente abbiamo anche investito nel ridefinire i nostri modelli organizzativi: oggi il 97% del nostro personale lavora in modalità ibrida con tre giorni di smart working liberi settimanali, confermando una postura che promuove l’autonomia e la responsabilizzazione. Una scelta che non rappresenta soltanto un modo di lavorare più moderno, ma che genera vantaggi reali, con oltre 18.000 kg di CO2 l’anno risparmiati grazie a minori tragitti – equivalenti alla capacità di assorbimento di 837 alberi in contesto urbano – e oltre 36.000 euro di risparmio l’anno a livello globale per i nostri collaboratori.

La cosa più importante è il fatto che dobbiamo ancora guidare la transizione energetica con la regolamentazione e gli incentivi mirati. Al giorno d’oggi le tecnologie più avanzate, non di rado, sono collocate nella stessa categoria d’agevolazioni delle meno innovative: fondamentale è il massimo riconoscimento ed esaltazione degli effetti benefici scaturiti dalle soluzioni (es. pompe di calore utilizzanti refrigeranti naturali, quali R290, e, nel lungo periodo, caldaie a idrogeno) a suffragio di una vera e propria inversione di paradigma. In questo contesto è tanto più cruciale che il nuovo PNIEC italiano ponga delle regole chiare e stabili, in modo da garantire continuità a investimenti familiari e imprenditoriali.

Anche a livello di gruppo, stiamo investendo fortemente in questo senso. Vaillant ha già stanziato in totale 2 miliardi di euro tra il 2016 e il 2030 per supportare la transizione energetica. Tra i progetti più significativi, abbiamo aperto un nuovo impianto all’avanguardia in Slovacchia per produrre oltre 300.000 pompe di calore all’anno funzionanti al 100% con energia rinnovabile e un sito produttivo a Remscheid per i componenti elettronici per le pompe di calore.

La sua carriera, che include ruoli di rilievo anche in ambito istituzionale e associativo, testimonia una forte capacità nel guidare processi di innovazione. Su quali specifici punti di forza del portafoglio prodotti di Vaillant Group Italia – brevetti, tecnologie distintive – intende focalizzare gli investimenti per rafforzare il posizionamento premium del brand? Quali nuove aree di sviluppo individua come strategiche per rispondere alle esigenze sempre più sofisticate e orientate alla sostenibilità dei clienti? Come garantirà che il metodo “Voice of Customer” rimanga centrale nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti?

Uno dei nostri elementi distintivi rispetto alla concorrenza è la completezza del nostro portafoglio, che unisce una leadership storica nel campo delle caldaie a un’offerta completa delle pompe di calore di ultima generazione, come la aroTHERM plus, prima pompa di calore al mondo ad utilizzare il refrigerante naturale R290 ed un GWP da record di 0,02. L’investimento si concentrerà quindi su queste tecnologie full electric e su connettività avanzata: dal 2026, infatti, produrremo esclusivamente pompe di calore con refrigerante naturale R290, come ulteriore passo del nostro impegno per un futuro sostenibile, senza compromettere prestazioni e affidabilità.

Ritengo strategico rafforzare la presenza presso designer, general contractor e sviluppatori, in quanto il mercato richiede soluzioni integrate e assistenza tecnica qualificata. Il metodo “Voice of Customer” rimane in primo piano: sarà un perno nello sviluppo di prodotti e servizi in ascolto continuo dei bisogni reali di ogni stakeholder della catena del valore, dall’installatore all’utilizzatore finale.

Una delle sue priorità strategiche è accelerare la digitalizzazione, facendo leva sulla sua precedente esperienza in importanti processi innovativi. Come pensa di realizzare concretamente questa accelerazione digitale in Vaillant Group Italia? Quali strategie metterà in atto per rafforzare il rapporto con progettisti e grandi committenti, assicurando al contempo che la qualità del servizio post-vendita resti un elemento distintivo per il gruppo?

La digitalizzazione sarà una priorità trasversale che inciderà sia sull’esperienza dei nostri clienti sia sui nostri processi interni. Abbiamo già intrapreso un importante percorso di trasformazione culturale e tecnologica, che comprende la digitalizzazione dei processi, la dematerializzazione dei documenti e l’evoluzione degli spazi di lavoro all’interno del programma “The Human Space Planning”, che ha ridefinito il modo di lavorare e la flessibilità della nostra organizzazione. Voglio dare un ulteriore impulso a questa evoluzione, rafforzando i servizi digitali volti a monitorare, controllare in remoto e prevedere la manutenzione dei sistemi, per garantire un servizio post vendita più proattivo e connesso.

Per il mondo dei progettisti e per i grandi clienti la strategia sarà quella di aumentare la nostra capacità di essere loro vicini, con competenze specialistiche, strumenti digitali per progettare e il supporto specifico sui capitolati e sui disciplinari, in modo da poter abbinare l’eccellenza del prodotto a un livello di servizio che ci distinguerà ulteriormente.

Lei ha sottolineato l’importanza di uno stile di leadership inclusivo e pragmatico, puntando sul coinvolgimento delle persone e sulla valorizzazione dei talenti. Come intende integrare concretamente questi valori con la gestione responsabile della filiera, che include l’applicazione di principi etici e di sostenibilità ai fornitori? Può aggiornarci sui progressi concreti raggiunti nell’adozione di criteri sociali e ambientali per la selezione e valutazione dei fornitori locali?

Personalmente ritengo che il cambiamento inizi con le persone e con il coinvolgimento. Sostenibilità per Vaillant, infatti, non significa solo prodotti e sede centrale, ma anche la catena di fornitura e i nostri partner. A livello di gruppo ci siamo posti obiettivi climatici molto ambiziosi – come ad esempio dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 – che richiedono il coinvolgimento di tutta la catena del valore. Ecco perché i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite sui diritti umani, gli standard lavorativi, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione sono sanciti nel nostro Codice di condotta.

Abbiamo concepito un Codice di condotta fornitori che prevede indicazioni chiare su tali tematiche. Inoltre, effettuiamo audit regolari con i nostri fornitori per monitorare la conformità ai nostri requisiti. I controlli esaminano temi come i diritti umani, la sicurezza sul lavoro, la protezione dell’ambiente e l’etica aziendale. Sono impegnato a continuare su questo sentiero, con un occhio sempre più attento alla responsabilità sociale e sapendo quanto meglio la qualità dei nostri risultati sia rinforzata da una catena di fornitura che vive pienamente i nostri valori.