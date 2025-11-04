La visita e il percorso orientativo degli studenti in Vaillant Group Italia durante l'Heat Pump Day 2025: ecco come è andata tra sondaggi e aspettative

HEAT PUMP DAY 2025, PORTE APERTE AGLI STUDENTI IN VAILLANT: IL VALORE DELLA FORMAZIONE

Incontro, ascolto, innovazione e attenzione: questi i marchi di fabbrica ravvisati dagli studenti dell’ITIS Feltrinelli di Milano nella recente visita presso Vaillant Group Italia in occasione del Heat Pump Day 2025, la giornata europea dedicata alla promozione di pompe di calore sostenibili, celebrata lo scorso 21 ottobre. Un concreto orientamento tecnico che ha saputo avvicinare ragazzi del quarto e quinto anno di scuola superiore al settore innovativo HVAC, contribuendo così a colmare «lo skills shortage nel settore del comfort domestico».

Nella sede di Vaillant Group Italia a Milano, i ragazzi dell’ITIS hanno potuto così sperimentare e vedere da vicino le professioni tecniche dell’immediato futuro: come sottolinea la nota del gruppo, gli studenti hanno potuto partecipare ad un vero e proprio percorso formativo esperienziale con visite presso gli impianti, momenti di dimostrazioni pratiche e anche un autentico orientamento professionale finale. Il tutto, accompagnati dal personale e dagli ingegneri Vaillant che hanno condiviso con loro l’installazione di ben 14 pompe di calore in cascata sulla torre aziendale: hanno poi assistito al funzionamento e a tutte le potenzialità delle tecnologhe innovative del comfort sostenibile di Vaillant.

Le competenze tecniche e poi le richieste sul campo, i ragazzi hanno potuto osservare con un centro di assistenza ufficiale Vaillant Group Italia quali siano ad oggi le richieste del mercato finale, oltre al percorso che un ingegnere/tecnico installatore può perseguire per iniziare la propria singola carriera. Al termine della giornata dell’Heat Pump Day 2025, i ragazzi hanno potuto sostenere una vera simulazione per i colloqui di lavoro condotti direttamente dalla Country HR Manager di Vaillant, Deborah Maja: l’obiettivo, oltre ad iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro, era quello di offrire consigli concreti per l’approccio ai colloqui e in generale a come ci si debba preparare nel vasto mondo professionale oltre la scuola.

IL SONDAGGIO E L’APERTURA DEI GIOVANI: IL PERCORSO A VAILLANT GROUP

I giovani del resto, ieri come oggi e domani, non cercano solo un impiego, ma un vero e proprio contesto coerente con i propri valori e le proprie aspettative: in aggiunta poi, il mondo del lavoro sta mutando velocemente e per questo occorre sapersi adattare e performare al meglio. «In Vaillant crediamo in una cultura autentica, inclusiva e fondata sul rispetto reciproco», spiega ancora Maja al termine della intensa giornata formativa con i ragazzi, un’iniziativa che permette a loro di incontrare il mondo del lavoro, e all’azienda di poter stabilire «un dialogo concreto tra impresa e scuola per trasmettere la cultura del lavoro tra sostenibilità e crescita condivisa».

Nel sondaggio sostenuto dagli studenti presenti in sede durante l’Heat Pump Day 2025 è emerso come l’80% dei ragazzi guardi con interesse completo al mondo della climatizzazione sostenibile, fiore all’occhiello dello sviluppo di Vaillant Group: nei risultati emerge poi anche l’importanza capitale data al benessere e al clima sul posto di lavoro. Di fatto un terzo degli studenti indica nel clima positivo e nella serenità elementi chiave per il proprio futuro professionale: nell’azienda incontrata viene poi riconosciuta al termine del percorso formativa un mix di «ascolto, innovazione e attenzione alle persone».

Competenza dunque ma anche un “safe place to work”, sono elementi fondamentali per l’approccio e le aspettative nel mondo del lavoro, come sottolineato anche dal professore che ha accompagnato i ragazzi in Vaillant Group, il docente Massimiliano Romeo: esperienza come quella vissuta in giornate formative come quelle, permettono ai giovani di ogni estrazione di «applicare le conoscenze viste in aula in un contesto reale», comprendendo come le dinamiche di una grande azienda non possono mai prescindere da formazione, innovazione e cultura del benessere. Il legame tra industria e scuola non solo è possibile ma è necessario per aprire i giovani al futuro.