La società tedesca – da tempo operativa in tutta Europa e ovviamente anche in Italia – Vaillant Group ha recentemente presentato quello che considera il suo approccio “Next Level” nel campo della climatizzazione residenziale: le pompe di calore della nuova famiglia aroTHERM in grado di rivoluzionare sia il concesso di comfort domestico sia quello di efficienza ambientale ed energetica grazie all’avanzatissimo refrigerante R290, attualmente uno dei più efficienti in termini di impatto ambientale. La gamma aroTHERM di Vaillant si amplierà con tre nuovissimi modelli – che a breve vedremo nel dettaglio – disponibili in Europa con un lancio progressivo a partire dalla seconda metà dell’anno e in Italia a partire dal 2026.

"Cambiamenti climatici e denatalità sono scollegati"/ "Anche con più bimbi le emissioni si possono abbattere"

L’idea alla base del business Vaillant – e che sarà portata anche all’interno della nuova famiglia delle pompe di calore – è quella di unire la storica ingegneria tedesca e la produttività europea: i componenti elettronici alla base di ogni suo prodotto sono infatti realizzati nello stabilimento storico del gruppo a Remscheid; mentre le pompe di calore sono frutto del nuovo stabilimento a Senica – in Slovenia – che vanta una capacità produttiva di 300mila pompe all’anno.

Eni for 2024 - A Just Transition/ Pubblicato il report sull'impegno alla sostenibilità ambientale

Le nuove pompe di calore di Vaillant: aroTHERM plus, aroTHERM perform e aroTHERM pro

Venendo alla nuova famiglia di pompe di calore aroTHERM di Vaillant, vale la pena precisare fin da subito che si tratta di una delle migliori soluzioni sul mercato per chi cerca design e prestazioni e vuole anche mantenere un impatto ambientale minimo: i modelli che verranno lanciati sono tre, ovvero l’aroTHERM plus, l’aroTHERM perform e l’aroTHERM pro, pensati per soddisfare ogni tipologia di cliente e accomunate da uno stile total black elegante e finemente modellato affinché sia il più discreto possibile; senza però ignorare o tralasciare la robustezza dei materiali.

Formaggio Comté sotto attacco in Francia: "Dobbiamo vietarlo, fa male al pianeta"