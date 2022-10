Vaiolo delle scimmie/ risultati devastanti su pazienti con HIV: “Causa di morte”

Lo studio sui pazienti affetti da Hiv

Il vaiolo delle scimmie può avere “risultati devastanti” se contratto da persone immunocompromesse come quelle con HIV. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno portato avanti una ricerca pubblicata mercoledì sul Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC. Lo studio ha esaminato i dati di casi clinici per 57 pazienti ricoverati in ospedale con complicanze del vaiolo delle scimmie e ha scoperto che l’82% aveva un’infezione da HIV.

Meloni: "Non scambiamo scienza con religione"/ "Covid? Prese scelte senza evidenze"

Sei persone risultate positive al vaiolo delle scimmie e oggetto dello studio sono morte, come confermano dipartimenti sanitari. “Monkeypox e HIV si sono scontrati con tragici effetti”, ha affermato Jonathan Mermin, direttore CDC Monkeypox, in un comunicato stampa dell’agenzia. “Il rapporto di oggi ricorda a tutti noi che l’accesso al vaiolo delle scimmie e alla prevenzione e al trattamento dell’HIV è importante, per la vita delle persone e per la salute pubblica” ha proseguito.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 OTTOBRE 2022/ +22 decessi, -8 ricoverati

“Iniziare la terapia prima dei risultati”

Nello studio, il 95% dei pazienti presi in considerazione erano maschi e la maggior parte (68%) erano neri. Diciassette dei pazienti presi in considerazione nella ricerca sono stati ricoverati in terapia intensiva e 12 dei pazienti sono morti. “Il vaiolo delle scimmie è stato una causa di morte o un fattore contribuente in cinque di questi casi, sei decessi sono ancora oggetto di indagine per determinare se il vaiolo delle scimmie fosse un fattore causale o contribuente. In un decesso, il vaiolo delle scimmie non era una causa o un fattore contribuente”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 26 OTTOBRE 2022/ +93 morti, positività 16,2%

Gli operatori sanitari, hanno concluso i ricercatori, sono invitati ad iniziare le terapie del vaiolo delle scimmie, come il Tpoxx, in anticipo, anche prima che i risultati dei test, per evitare che i sintomi peggiorino. Inoltre i pazienti con HIV e vaiolo delle scimmie dovrebbero anche sottoporsi a un trattamento di terapia antiretrovirale, affermano i ricercatori nel rapporto. Secondo i ricercatori, quasi un quarto dei casi di vaiolo delle scimmie riguarda persone senza alloggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA