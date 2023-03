Vaiolo delle scimmie, vaccinazione quasi completata in Uk/ Infezioni calano a picco

La campagna di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie è quasi conclusa nel Regno Unito. I risultati sono evidenti. Ad annunciarlo, come riportato dalla Bbc, è stata la UK Health Security Agency (UKHSA). I casi di infezione sono scesi da un picco di 350 a settimana registrato a luglio a soli 6 nuovi casi finora dall’inizio del 2023, la cui metà sono di persone provenienti dall’estero. Le somministrazioni dunque adesso subiranno un rallentamento.

Ivan Di Stefano: "Io e Tina Cipollari? Cos'è accaduto dietro le quinte"/ Confessione dopo Uomini e Donne

Le prime dosi del vaccino rimarranno a disposizione delle persone a più alto rischio (ovvero uomini che hanno abitualmente rapporti omosessuali) fino al 16 giugno, mentre le seconde dosi saranno disponibili fino alla fine di luglio. Tutti gli idonei che non hanno ancora ricevuto il siero sono stati incoraggiati a prenotare un appuntamento per proteggersi prima dell’estate. Le autorità sanitarie hanno comunicato che continueranno a monitorare la curva dei casi e che riavvieranno il programma nel caso in cui dovesse essere necessario.

Belen Rodriguez lancia una linea di vestiti, i fan: "Costano troppo"/ Mamma Veronica…

Vaiolo delle scimmie, vaccinazione quasi completata in Uk: ottimi risultati

L’emergenza collegata alla diffusione del vaiolo delle scimmie sembrerebbe dunque essersi conclusa in Uk grazie alla vaccinazione. Dall’avvio della campagna, avvenuto a luglio, 67.898 persone hanno ricevuto la prima dose del siero e 26.619 la seconda. “Il fatto che i casi di mpox rimangano così bassi al punto che ora possiamo concludere il programma di vaccinazione nel Regno Unito è qualcosa di cui essere orgogliosi”, ha commentato Greg Owen, esponente dell’ente di beneficenza Terrence Higgins Trus che promuove la salute sessuale e si batte contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV).

AMICI 22 SERALE 2023/ Anticipazioni registrazione e eliminati 25 marzo: Piccolo G a rischio?

“Invitiamo chiunque sia a rischio di entrare in contatto con il virus e che non abbia ancora ricevuto due dosi di vaccino a mettersi in contatto con la propria clinica per la salute sessuale per prenotare un appuntamento, soprattutto se si viaggia fuori dal Regno Unito, dove i casi di mpox potrebbero essere più diffusi”, ha aggiunto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA