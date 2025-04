Joanne Whalley è il nome della prima e unica moglie di Val Kilmer, l’attore morto il 1 aprile 2025 a soli 65 anni a causa di una polmonite. Val, noto per i suoi ruoli in film come “Top Gun” e “Batman Forever”, incontrò per la prima volta l’attrice Joanne Whalley nel 1988 sul set del film Willow, uno dei lavori che più ha segnato la sua carriera. Tra i due scoccò rapidamente la scintilla, al punto da fidanzarsi e sposarsi lo stesso anno. Insieme, hanno avuto due figli: Mercedes, nata nel 1991, e Jack, nato nel 1995. Ad annunciare la sua scomparsa è stata proprio la primogenita, che ha anche rivelato come l’attore fosse recentemente guarito da un tumore alla gola diagnosticato tempo fa.

Dopo circa otto anni insieme, Joanne e Val si lasciarono ufficialmente nel 1996. Da allora, l’attore non si è mai più voluto risposare, nonostante abbia avuto diverse altre relazioni. In particolare, dopo la fine del suo matrimonio, Kilmer ebbe una storia importante con Daryn Hannah, attrice e attivista. Il loro rapporto, protagonista del gossip nei primi anni 2000, fu poi discusso da Val nella sua biografia. Stando a quanto raccontato nel libro, la loro rottura fu la più difficile da affrontare per lui, superando anche il divorzio dall’ex moglie.

Val Kilmer: chi è l’ex moglie Joanne Whalley e la storia con Cher

Nel corso degli anni, Val Kilmer è stato legato a diverse personaggi noti del mondo dello spettacolo: da Cindy Crawford a Cher, fino ad Angelina Jolie e Daryl Hannah. La storia con la popstar Cher risale agli anni ’80, prima del matrimonio con la madre dei suoi figli, Joanne Whalley. I due s’incontrarono per la prima volta nel 1982 ad una festa di compleanno e diventarono subito amici. Qualche anno fa, la cantante ha ricordato il loro rapporto in un’intervista al magazine People: “Ci è voluto del tempo prima che diventasse una relazione. Gli uomini più giovani non erano intimiditi da una donna più vecchia”.

“Ci chiamavamo Sid ed Ethel. Val non voleva usare “Cher”, né io volevo chiamarlo Val”, ha poi aggiunto Cher, che è sempre rimasta in buoni rapporti con l’attore. Nel 2003, invece, su set nel film Alexander conobbe Angelina Jolie. Nella sua biografia, pubblicata nel 2021, l’attore ha parlato del feeling con la star di Hollywood: “Non vedevo l’ora di baciarla. Quando la gente mi chiede com’è Angelina, rispondo che è come le altre donne e le altre superstar. Solo, di più”.