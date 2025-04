Addio a Val Kilmer: l’attore morto a 65 anni

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Val Kilmer. L’attore di Hollywood aveva dato il volto a Jim Morrison e Batman, ed era stato anche coprotagonista con Tom Cruise in Top Gun. Classe 1959, dopo il debutto cinematografico in una parodia di un film di spionaggio sulla Guerra Fredda, Top Secret! (1984), conquistò il successo recitando in film di successo come Batman Forever e Top Gun. Nel 2021, tornò sul per recitare in Top Gun: Maverick (2021), sequel di Top Gun: Val Kilmer, all’epoca, era già malato ma Tom Cruise lo volle ugualmente.

Da tempo, infatti, l’attore combatteva contro un cancro alla gola di cui aveva parlato del documentario “Val”. “Non posso parlare senza tappare questo buco che ho in gola. Devo scegliere se respirare o mangiare-“, aveva detto provando a sdrammatizzare la malattia.

Val Kilmer stroncato da una polmonite

Per combattere il cancro alla gola, Val Kilmer si era sottoposto a varie sedute di radioterapia e chemioterapia. L’attore, tuttavia, come ha fatto sapere la figlia, è morto a causa di una polmonite. “La causa del decesso è stata la polmonite”, ha detto sua figlia, Mercedes Kilmer, secondo quanto riportato dal New York Times. Val Kilmer, in passato, è stato vicino anche ad Angelina Jolie.

Nel 2003, Val Kilmer e la Jolie si incontrarono sul set di Alexander, il celebre film di Oliver Stone sulla vita di Alessandro Magno, si incontrano Val Kilmer e Angelina Jolie. La notizia della morte dell’attore è diventata subito virale e sono tanti i messaggi sui social da parte degli utenti che lo stanno ricordando con una serie di foto tratte dai suoi film.