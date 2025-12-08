Notte di tensioni in Val Susa dopo l'ennesimo assalto No Tav ai cantieri di San Didero: usate bombe carta e sassi da 5 kg contro la polizia

Quella tra ieri e oggi è stata nuovamente una nottata di scontri in Val Susa, teatro dell’ormai annuale mobilitazione dei No Tav contro i cantieri di San Didero che è sfociata – come sempre accade – in violenti scontri tra i manifestanti e le Forze dell’Ordine chiamate a difendere il sito di costruzione: scontri che sono durati circa una mezz’oretta e che sembrano anticipare la più ampia mobilitazione attesa per la giornata di oggi, quando i No Tav partiranno (attorno alle 13:00) in gruppo da Venaus per raggiungere il comune di San Giuliano di Susa.

Diretta Carpi Vis Pesaro/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C, oggi 8 dicembre 2025)

La mobilitazione dei No Tav, in realtà, era già partita nella serata di sabato con un’iniziale protesta che si era aperta e conclusa senza grandi problemi, ma che aveva spinto i sindaci della Val Susa a emanare ordinanze per impedire il transito delle persone attraverso le aree boschive: decreti che – com’è facile immaginare – non hanno bloccato i manifestanti, che attraverso il sentiero dei Mulini hanno raggiunto (appunto, ieri sera) il cantiere di San Didero.

Million Day, numeri vincenti di oggi 8 dicembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Dopo l’iniziale “battitura” delle inferriate che proteggono il cantiere, però, la tensione è rapidamente salita nel momento in cui i manifestanti No Tav hanno lanciato petardi, sassi e bombe carta contro gli agenti in tenuta antisommossa: questi, ovviamente, hanno risposto con i consueti lacrimogeni e con gli idranti e dopo una mezz’oretta la folla composta da un centinaio di antagonisti è stata dispersa e la quiete è tornata nella vallata di Susa.

L’appello del sindacato FSP: “Servono i proiettili di gomma per respingere i No Tav, sempre più armati e preparati alla guerriglia”

A riportare il bilancio della nottata di scontri con i No Tav è stato il sindacato FSP nella persona di Luca Pantanella che ha parlato di un agente “ferito al volto”, fortunatamente in modo lieve: secondo Pantanella, infatti, gli antagonisti sono arrivati nel cantiere “ben armati”, portando con sé “bombe carta con bulloni e chiodi” e pesanti “pietre [da] 5 kg” che sono state scagliate contro gli agenti con “rudimentali catapulte” create direttamente in loco.

Previsioni meteo: un anticiclone riscalda l'Immacolata/ Da metà mese potrebbe tornare la neve

L’obbiettivo dei No Tav – secondo Pantanella – è quello di “uccidere i poliziotti” per il semplice fatto che “rappresentano lo Stato” ed è ormai evidente che gli “attuali mezzi” in dotazione alle Forze dell’Ordine non sono più sufficienti per contenere la minaccia degli antagonisti: secondo il segretario della sigla FSP, infatti, è necessario dare il via libera all’uso dei “proiettili di gomma” per evitare che gli agenti diventino veri e propri “bersagli” di una guerriglia che rischiano di perdere.