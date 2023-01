Valanga in Trentino, morto imprenditore Hans Happacher/ Sepolto da 2 metri di neve

Una valanga avvenuta nelle scorse ore in Trentino Alto Adige ha provocato la morte di Hans Happacher, 62enne noto imprenditore altoatesino. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito di Repubblica, la vittima è stata travolto da una slavina sul monte Elmo nella giornata di ieri, e per lui non vi è stato purtroppo scampo. Hans Happacher era molto conosciuto in zona, originario di Sesto in Alta Val Pusteria (provincia di Bolzano), e proprietario del camping eco-friendly Caravan Park nel Parco Naturale delle Tre Cime.

Al momento della valanga si trovava fuoripista con gli sci e stava risalendo un pendio nei pressi del comprensorio sciistico di monte Elmo, una zona solitamente molto frequentata da scialpinisti. Per via del manto nevoso instabile e delle intemperie, si è creata una slavina di grandi dimensioni che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul proprio cammino, compreso il povero 62enne di Bolzano. Essendo uno sciatore esperto aveva portato con se una ricetrasmittente da valanga grazie a cui è stato localizzato nel giro di pochi minuti dalle autorità: in zona vi erano alcuni uomini del soccorso alpino che hanno assistito dal vivo alla slavina e si sono recati immediatamente sul posto, ma per Hans Happacher non vi è stato nulla da fare.

VALANGA TRENTINO, MORTO HANS HAPPACHER: I SOCCORSI IMMEDIATA MA…

L’uomo è stato infatti rinvenuto sotto due metri di neve e per liberarlo dalla coltre bianca e gelata sono stati impiegati circa 20 minuti. A quel punto sono scattate le manovre di rianimazione urgenti, tentativi che sono andati avanti per circa un’ora fino a che non è stato dichiarato il decesso dell’uomo.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recati gli uomini del Cnsas e dell’Alpenverein di Sesto, San Candido e dell’Alta Val Pusteria, nonchè la Guardia di finanza e il soccorso piste dei Carabinieri e della Croce bianca. Due gli elicotteri utilizzati, Aiut Alpin e Pelikan 2, mentre da Bolzano è decollato anche il velivolo della guardia di finanza con l’unità cinofila. L’imprenditore Hans Happacher lascia la compagna e due figli.

