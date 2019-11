VALANGA MONTE BIANCO: 2 MORTI A COURMAYEUR/ Trovati i corpi senza vita degli sciatori

Giungono purtroppo tristi notizie dal Monte Bianco: la valanga che si è verificata stamane a Punta Helbronner, non troppo lontano da Courmayeur, ha provocato due morti. Si tratta dei due sciatori che erano stati appunto travolti dalla slavina, e che i soccorsi alpini hanno immediatamente provato a recuperare, fino alla macabra scoperta. Al momento non si conoscono ancora le generalità delle vittime, di conseguenza non è chiara l’età, ne tanto meno se fossero italiani o degli stranieri provenienti dalla vicina Francia o Svizzera. Il Soccorso alpino ha fatto sapere che le salme verranno portate presso l’obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. Come riferisce Aosta News, la massa di neve che ha investito i due sciatori si è staccata a circa 3mila metri di quota, e la sua corsa è proseguita per 400 metri, nell’area compresa fra il Tassotto e il Colle del Gigante. Punta Helbronner è una delle mete più ambite dagli sciatori, ed in particolare dagli appassionati di fuoripista. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VALANGA MONTE BIANCO: 2 SCIATORI TRAVOLTI DALLA NEVE

Una valanga si è verificata stamane sul Monte Bianco, nei pressi della nota località turistica di Courmayeur. In base a quanto riportato da pressoché ogni quotidiano online, la slavina avrebbe travolto più persone in quel di Punta Helbronner, a quota 3000 metri, in una zona dove di solito si pratica sci fuori pista, e nei pressi della stazione di arrivo della funivia SkyWay. Al momento le informazioni che ci giungono sono alquanto frammentate, e sembrerebbe che vi siano almeno due sciatori coinvolti, anche se non sono chiare le loro condizioni fisiche. Stando alle prime valutazioni effettuate dal soccorso alpino della Valle d’Aosta, presente sul posto, “la situazione è molto grave”. Sembra che ad essere stati travolti dalla neve siano stati alcuni cosiddetti free riders, che sono appunto gli amanti dello sci fuori dalle piste classiche.

VALANGA MONTE BIANCO: L’ARPA SEGNAVA RISCHIO SLAVINE MARCATO

A dare l’allarme sarebbero stati altri sciatori che hanno assistito alla valanghe, comunicando la presenza di persone sul luogo incriminato. Al momento stanno operando il Sav e le guide del Soccorso alpino della Guardia di finanza con pale, sonde e rilevatori Artva, per estrarre da sotto la neve gli sciatori coinvolti. Stamane il bollettino delle valanghe fornito dall’Arpa segnava come “marcato” il rischio di slavine, molto probabilmente a causa del leggero innalzamento delle temperature giunto dopo il maltempo degli scorsi giorni che sulle Alpi ha portato ad abbondanti nevicate. Nei giorni scorsi le autorità avevano deciso di chiudere la passerella e la scala di ferro che da Punta Helbronner portava al ghiacciaio del Toula, non ritenute più sicure per gli sciatori e gli alpinisti.



