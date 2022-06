Vale Lambo, chi è il rapper?/ Da Secondigliano al primo album “Angelo”

Il rapper Vale Lambo sarà uno degli ospiti musicale della serata “Uno come te – Trent’anni insieme” dedicata al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio che sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai Uno. Il cantautore napoletano si è sempre dimostrato molto attento al mondo del rap e con Vale Lambo ha voluto al suo fianco nell’importante serata uno dei nomi emergenti della scena.

CHI È VALE LAMBO?

Classe 1991, Vale Lambo è lo pseudonimo di Valerio Apice, membro del trio Le Scimmie (con Lele Blade e Yung Snapp) e del collettivo SLF (con Lele Blade, Yung Snapp, MV Killa e Niko Beatz). Attivo nel mondo del rap sin da giovanissimo e originario del quartiere di Secondigliano, il 16 marzo scorso Vale Lambo ha visto uscire il suo primo album, “Angelo” frutto di un lungo lavoro e di una carriera già passata attraverso numerose collaborazioni e singoli di successo.

VALE LAMBO, UNA STORIA DI RISCATTO

“Angelo”. è un disco composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe, membro appunto di uno dei collettivi rap più famosi in assoluto della scena italiana, i Club Dogo. Il tema del riscatto sociale è sempre stato in primo piano per Vale Lambo, che ha cercato di raccontare le esperienze di vita vissuta nei suoi pezzi portando sempre avanti il messaggio della possibilità di una rivincita, anche partendo dalle condizioni più umili e disagevoli. Vale Lambo ha iniziato giovanissimo, col suo primo singolo “Vita che sfugge” datato 2012 ed ha partecipato a diverse altre apparizioni televisive, come lo show satirico Made in Sud sulla Rai. L’energia dei suoi pezzi sarà ora portata da Gigi D’Alessio sul palco del suo trentennale in diretta Rai.

