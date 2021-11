Vale Lp a X Factor 2021 con “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra/ Al terzo live si confermerà?

Un inizio in sordina per Vale Lp a X Factor 2021

La concorrente di X Factor 2021 appartenente al roster di Emma Marrone Vale Lp, nome d’arte di Valentina Sanseverino. La giovane cantante classe 1999 è riuscita a superare tutte le fasi della selezione con un percorso nitido colpendo in particolar moto Emma Marrone che l’ha scelta per far parte del suo roster.

Durante il primo live la ragazza ha riproposto ai giudici il suo inedito “Chéri” ottenendo qualche piccola critica da parte dei giudici, in particolare da parte di Manuel Agnelli che l’ha spronata ad una ricerca di una netta e propria identità. Durante la prima puntata dei live Vale Lp non è riuscita a convincere neanche il pubblico da casa che l’ha inserita all’interno dei cantanti meno graditi a rischio eliminazione.

Durate la seconda puntata dei live è arrivato però il riscatto da parte di Vale Lp. La cantante si è esibita in una magistrale cover di un brano di Gabriella Ferri “Dove sta Zazà” in cui ha sfoggiato grinta, e secondo i giudici, tanta rabbia. Con questa esibizione la giovanissima concorrente di X Factor 2021 è riuscita a far cambiare idea anche a Manuel che ha ammesso: “Sono un po’ perplesso, ma sembra che tu stia trovando la tua dimensione”.

Con la sua esibizione nella cover di Gabriella Ferri la ragazza è riuscita a conquistarsi un posto all’interno della terza puntata dei live di X Factor 2021 in cui si esibirà in una cover di Fabri Fibra “Stavo pensando a te” con cui dovrà confermare ai giudici di avere la stoffa adatta per poter calcare quel palco. Vale Lp ha ammesso durante un video pubblicato dallo show di Sky di aver notato la differenza di qualità tra la sua prima e la sua seconda esibizione e di essersi divertita sul palco e svela sulla canzone che eseguirà questa sera: “Sono contenta di portare questo brano che spiega un po’ come sono io sia musicalmente che come persona molto dolce e romantica”.

