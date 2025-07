Nata a Napoli nel 1999, Vale LP è il nome d’arte scelto da Valentina Sanseverino, cantautrice e rapper. Dopo l’infanzia trascorsa a Sparanise, in provincia di Caserta, Valentina ha cominciato a produrre musica e nel 2018 ha esordito con i suoi primi brani pubblicati sulla piattaforma musicale “SoundCloud”, facendosi notare con il nome d’arte di Vale LP. Nel 2021 la giovane artista ha preso parte a X Factor, arrivato alla quindicesima edizione: dopo aver superato due fasi, è arrivata ai live, dove è stata eliminata poi nella terza puntata. Proprio nell’anno di x Factor ha pubblicato diversi singoli che hanno ottenuto un discreto successo: tra questi Temporale e Amerika.

Nel 2023 Vale LP, con il brano “Stronza”, ha preso parte a Sanremo Giovani, classificandosi però al quarto posto. L’anno successivo ci ha ritrovato con Lil Jolie, con la quale ha cantato “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Un brano arrivato in finale: questo ha permesso alle due cantanti di cantare sul palco dell’Ariston, venendo poi eliminate in semifinale nel corso della seconda serata della kermesse canora. Le due artiste hanno continuato a lavorare insieme pubblicando nel 2025 anche il singolo “Le ragazze della valle”: nel maggio dello stesso anno hanno girato l’America e il Canada con date a Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago per il “Sanremo Giovani World Tour”.

Vale LP, chi è: “Ho scritto un brano che parla di me”

Vale LP, parlando a Cosmopolitan un anno fa dopo l’uscita del suo album, ha spiegato di essersi molto aperta, specialmente in un brano, “Cose che non dico a nessuno”. “Questa volta ho deciso di regalarmi la soddisfazione di lasciarmi andare, di scrivere un brano che parlasse talmente di me, della mia famiglia, della mia storia, che ha inciso tanto comunque anche sulla creazione di sto disco” ha rivelato Vale LP, solitamente molto restia nel parlare di sé e di ciò che ha davvero dentro.