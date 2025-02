Vale Lp e Lil Jolie, il messaggio sul palco dell’Ariston: “Se io non voglio…”

Sul palco dell’Ariston, Vale Lp e Lil Jolie hanno sfidato Alex Wyse nella semifinale di Sanremo Giovani. Le due concorrenti si sono esibite in nel loro brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, che parla di passione ma anche di coraggio, attenzione, aspettative e anche consenso. Proprio questo tema è stato affrontato dalle due artiste nel brano ma non soltanto. Le due concorrenti, infatti, al termine dell’esibizione hanno mostrato due cartelli con su scritto: “Se io non voglio, tu non puoi“. Un chiaro messaggio a rispettare la volontà di ciascuno, senza costringere nessuno a fare ciò che non voglia.

Un messaggio, il loro, condiviso anche dal conduttore Carlo Conti: “Noi che siamo maschietti, diciamolo forte. Se una donna dice no, è sempre no. E non esiste nessuna scusa”. Anche il web ha condiviso il bel messaggio trasmesso da Vale Jp e Lil Jolie al termine della loro esibizione, ringraziando le due artiste per aver avuto un simile pensiero.

Sanremo Giovani, Vale Lp e Lil Jolie si fermano in semifinale

Ad andare avanti fino alla finale di Sanremo Giovani sono Alex Wyse e Settembre. Fuori, dunque, Vale Lp e Lil Jolie così come Maria Tomba, che ha fatto impazzire i social perché si è presentata in pigiama – o meglio, in vestaglia – sul palco dell’Ariston. Chi la conosce, però, sa che si tratta proprio del suo marchio di fabbrica. La concorrente, infatti, era solista esibirsi così anche a X Factor.