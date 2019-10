Valeficent, Valentina Varisco/ Chi è? La YouTuber in versione presentatrice di Il collegio Off

Valeficent è di sicuro conosciuta sui social, ma la prima avventura televisiva riguarda senza subbio Il Collegio Off. Il primo spin off del reality di Rai 2, già partito lo scorso 16 ottobre 2019, e che si concentrerà sui ragazzi che hanno partecipato all’edizione dell’anno scorso. La neo co-conduttrice che risponde all’anagrafe al nome di Valentina Varisco, potrà contare inoltre sul supporto di un’altra new entry del piccolo schermo, Niccolò Bettarini. Anche se per ora sono state diffuse solo due interviste sul canale YouTube di Raiplay, la ragazza dimostra già di avere le qualità giuste per essere un giorno una presentatrice affermata. Una dote già visibile nel suo lavoro dietro le quinte per realizzare la social room dell’Isola dei Famosi e in precedenza anche del Grande Fratello. “Quando sono triste Francesca mi manda foto mie (fatte da lei) su Whatsapp, ricordandomi che sono bella“, scrive intanto nelle Storie di Instagram, pubblicando uno scatto audace in cui indossa solo un reggiseno colorato.

Valeficent: la collaborazione con Amedeo Preziosi

Valentina Varisco, in arte Valeficent, ha sempre preferito separare la sua vita privata da quella social. Nonostante sia più che attiva sulle piattaforme e su YouTube, la ragazza non intende rivelare alcun particolare che riguardi la sua sfera più intima. A partire persino dalla sua data di nascita fino alla possibilità che al suo fianco ci sia un fidanzato. Il mistero non riguarda però dove è nata, ovvero a Vimercate, per poi vivere sempre nella stessa provincia di Monza, ma spostandosi a Bernareggio. Deve inoltre la sua estrema popolarità alla collaborazione fortunata con Amedeo Preziosi, uno degli YouTuber più seguiti della piattaforma video. Data la sua popolarità, i contenuti realizzati dai due ragazzi sono diventati subito virali, superando in tutti i casi il milione di visualizzazioni. Uno di questi è il famoso Momenti di ansia: la cena, dove i due fingono di essere una coppia alle prese con il settimo anno di relazione e la tanto attesa proposta di matrimonio.

