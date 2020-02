Valentin Alexandru Dumitru/ Subito lite con Alessandra Celentano? (Amici 2020)

Valentin Alexandru Dumitru è già un professionista del mondo della danza, anche se il 21enne di Bucarest si è fatto notare dal pubblico italiano solo in tv. Stasera, venerdì 28 febbraio 2020, lo vedremo al Serale di Amici 2020 e pronto a sfidare gli altri tre rivali della categoria Ballo. Dopo aver iniziato a studiare danza a soli 5 anni, Valentin è riuscito ad esibirsi per la prima volta due anni più tardi e a 14 anni ha lasciato la famiglia per andare in Grecia e coltivare il suo sogno. Nel corso della sua giovanissima carriera ha vinto molte gare a livello internazionale, diventando campione rumeno per la sezione 14-15 anni e campione greco per la categoria 16-18 anni, vincendo poi di recente il campionato italiano per gli Under 21 ed entrando nella Top 50 mondiale della sezione adulti. Il merito è di sicuro da ricercare in quel carattere ambizioso e altamente competitivo che ha sempre ammesso di possedere. La vittoria è il suo obbiettivo principale: per questo Valentin è un rivale da cui guardarsi le spalle e che potrebbe con facilità fare fuori la concorrenza pur di salire sul podio. Le fan intanto hanno un solo desiderio: che Valentin possa sciogliere i capelli in occasione del Serale. Il ballerino infatti ha voluto mostrare una foto sui social in cui ha cambiato acconciatura, anche se l’occhio dei più maliziosi sarà ricaduto sui boxer bianchi e sugli addominali scolpiti. Clicca qui per guardare la foto di Valentin Alexandru Dumitru.

Valentin Alexandru Dumitru, “Ti darò il mio cuore e la mia anima”

“Ti darò il mio cuore e la mia anima”: queste le parole che Valentin Alexandru Dumitru ha voluto riservare al Amici 2020. Ora che la gara avrà inizio, il ballerino si ripromette di dare tutto se stesso anche in questa nuova fase del talent show di Canale 5. “Sono pronto, sia mentalmente sia fisicamente”, aggiunge, “a te non chiedo niente, so che dipende tutto da me e che il mio vero avversario sono io”. Senza mai tralasciare il sorriso, Valentin svela ancora una volta di essere in realtà piuttosto serio nei suoi stessi confronti. Si aspetta infatti grandi cose da se stesso e promette quindi di non deludere le proprie aspettative. “Dopo questo Serale voglio rimanere nella mente della gente”, continua, “voglio emozionare la gente con i miei balli”. Clicca qui per guardare il video di Valentin Alexandru Dumitru. Nei giorni scorsi gli ammiratori però hanno iniziato a preoccuparsi per via della sua strana assenza nel programma. Mentre gli altri concorrenti si stavano ancora sottoponendo alle prove, Valentin è scomparso dall’occhio della telecamera e qualcuno ha iniziato a chiedersi se fosse successo qualcosa. In realtà non ne sappiamo molto, ma è possibile che una volta superate le prove durante la registrazione, il ballerino abbia ottenuto l’okay per ritornare in Romania per qualche giorno. Dopo aver alimentato i dubbi con un forte silenzio, l’artista si è mostrato infatti su Instagram mentre giocava con l’amico Nicolai, che ha difeso di recente da un attacco di Javier Rojas.

Gli addominali scolpiti

Visualizza questo post su Instagram Stasera… capelli sciolti 😈 Un post condiviso da Valentin Alexandru Dumitru 🇷🇴 (@valentinufficiale) in data: 16 Feb 2020 alle ore 12:03 PST





