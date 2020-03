Valentin “Devi sapere quando fermarti”/ Prime parole dopo Amici 19, Francesca Tocca..

Un bello scambio di cuoricini ha siglato la fine dell’avventura di Valentin ad Amici 2020 ma non quella del suo rapporto con Francesca Tocca. Per alcuni è sinonimo che tra i due ci sia una relazione, per altri invece il cuore pubblicato dalla ballerina tra i commenti alle prime parole di Valentin dopo l’uscita da Amici 19 provano solo che il ballerino ha lasciato il segno ed ha saputo comportarsi dietro le quinte e non il contrario come è stato accusato di fare. La stessa Natalia Titova ha messo mi piace alla sua foto e alle prime parole scritte su Instagram qualche ora fa. Ma cosa ha detto il ballerino di latino americano dopo la sua uscita di scena di venerdì scorso? Le prime parole di Valentin recitano: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare! Ho imparato una lezione di vita ,sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il piu grande premio …. IL CUORE DELLA GENTE ♥️“.

LE PRIME PAROLE DI VALENTIN DOPO L’ELIMINAZIONE DA AMICI 2020

Il ballerino ha deciso di mettere fine al suo percorso perché i tempi erano maturi, almeno questo è quello che si evince dalle sue parole, ma così facendo ha messo fine anche alla possibilità che ci fosse per lui un premio in denaro o un contratto. Il pubblico continua a tifare per lui e se in molti hanno inveito contro di lui nel corso dei mesi per via della sua poca educazione, adesso sembrano aver dimenticato tutto e sono partiti in sua difesa addirittura contro Maria de Filippi rimasta in vetta ai trend su Twitter per tutta la giornata di sabato dopo il terzo serale di Amici 2020.



