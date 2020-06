Valentin Dumitru e Francesca Tocca di nuovo insieme?/ Visti a cena insieme e…

Valentin Dumitru e Francesca Tocca stanno di nuovo insieme? Sul web esplode l’indiscrezione e si parla nuovamente di una possibile storia. Su Instagram Amedeo Venza ha pubblicato nelle storie alcuni rumors delle ultime ore. Pare infatti che ieri sera i due ragazzi abbiano cenato insieme in una nota pizzeria di Sestri Levante, in provincia di Genova. Pare che il ballerino sia in zona da ormai un mese con la ragazza che lo avrebbe raggiunto solo negli ultimi giorni. Difficile capire se davvero ci sia stato questo incontro, anche perché oltre alle parole non ci sono foto a testimoniarlo. Di certo però i fan ci sperano perché sono molti quelli che fanno il tifo per loro e che li vedevano bene insieme. Staremo a vedere se dopo questa indiscrezione sarà uno dei due sui social network ad esprimere il proprio parere anche se al momento tutto sembra tacere.

Valentin Dumitru e Francesca Tocca di nuovo insieme? La loro storia d’amore

Per parlare di Valentin Dumitru e Francesca Tocca di nuovo insieme è interessante anche tornare indietro e scoprire qualcosa in più del loro rapporto. Durante l’ultima edizione di Maria De Filippi la loro storia aveva tenuto a lungo banco, con molti che si interrogavano sul come sarebbe stato il post trasmissione per i due. Qualche settimana fa poi la ragazza aveva, un po’ a sorpresa, parlato della loro rottura su Instagram. Fu lo stesso Valentin a specificare di aver fatto un passo indietro, nonostante la grande intesa con Francesca, per via di alcuni problemi familiari della stessa. Dopo questo batti e ribatti i due poi non avevano più parlato della loro relazione e sembrava davvero tutto finito. Almeno così pareva fino a ieri…



