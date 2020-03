Valentin Dumitru e Francesca Tocca/ Lo psicologo “Il ballo cancella la ragione e…”

Ciò che è accaduto dietro le quinte di Amici 19 tra il ballerino Valentin Alexandru Dumitru e la professionista Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro, è stato oggetto di vari commenti, soprattutto sui social. In tanti si sono espressi sia prima che dopo la confessione dell’ex allievo della Scuola di Maria De Filippi, quando nei giorni scorsi ha finalmente ammesso la relazione tra i due ed i sentimenti reciproci. A commentare quella relazione che ha certamente destato scalpore per via del matrimonio ufficialmente non finito tra la Tocca e Todaro ma che lo stesso Valentin ha deciso di troncare, facendo un passo indietro per il rispetto che ha nei confronti della famiglia, è stato anche uno psicologo. Si tratta di Luca Saita, esperto in dinamica di coppia, il quale ha espresso il suo parere tra le pagine del settimanale DiPiù. Lo psicologo ha dichiarato che la danza è in grado di cancellare la ragione e ti tirare fuori i sentimenti: “Ballo e musica amplificano molte volte le emozioni. La ragione passa completamente in secondo piano e si lascia spazio al cuore”, ha commentato.

VALENTIN DUMITRU E FRANCESCA TOCCA: PARLA LO PSICOLOGO

La relazione – a quanto pare già terminata – tra Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca è stata oggetto di “studio” da parte dello psicologo Luca Saia che tra le pagine del settimanale DiPiù ha voluto dire la sua in qualità di esperto. A suo dire, se un tradimento si consuma sulla pista di ballo lo si fa perchè si ha qualcosa dentro da tirare fuori: “Una crisi che faticavo ad accettare e che, una volta arrivato in pista, travolto dalle emozioni del ballo, tiro fuori con facilità”, dice. Questo potrebbe essere accaduto, ad esempio, alla ballerina professionista. Già da tempo, infatti, circolavano le voci di una presunta crisi nel matrimonio con il collega e volto di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ma la conferma è giunta solo di recente con l’ammissione di Valentin di essersi innamorato di una donna sposata. Lo psicologo è intervenuto ancora rivelando ciò che accade durante il ballo, quando si verifica un forte contatto fisico, simulando danze d’amore che contribuiscono ad annullarsi l’uno con l’altra, forse proprio come accaduto alla Tocca. “Molto più facile è lasciarsi andare nelle braccia di un altro”, ha aggiunto lo psicologo.



