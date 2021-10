Valentin Dumitru, ex fidanzato di Francesca Tocca e ballerino ex-Amici/ Perchè si sono lasciati?

Valentin Dumitru è un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ma anche ex di Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro. Il ballerino, dopo aver studiato danza in Romania, si è trasferito in Italia per perfezionarsi in questo campo diplomandosi a Genova. Successivamente Valentin si è messo in gioco partecipando ai provini di Amici di Maria De Filippi diventando uno degli allievi dell’edizione di Amici 19. Un carattere irruente e deciso che ha fatto perdere le staffe persino alla padrona di casa Maria De Filippi. Tutto è successo dopo la sfida persa contro Gaia; il ballerino si è lasciato andare ad un commento “nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado”.

Frasi pesanti pronunciate contro la giuria che hanno spinto Maria De Filippi a riprenderlo: “ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”.

Valentin Dumitru e la storia con Francesca Tocca: perchè è finita?

Un’uscita di scena vera e propria per Valentin Dumitru, il ballerino di Amici di Maria De Filippi che, all’interno della scuola più seguita d’Italia, ha fatto perdere la testa anche a Francesca Tocca. Tra i due, infatti, c’è stato un flirt che avrebbe spinto la ballerina a lasciare il marito Raimondo Todaro.

La conferma ufficiale è arrivata proprio da Francesca Tocca che sui social è uscita allo scoperto parlando apertamente della sua relazione col ballerino “visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto, per me e per lui”.

