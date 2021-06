Valentin e Talisa di Amici fidanzati?/ Francesca Tocca: “Chi ti ha tradito…”

E’ passato un anno da quando Valentin e Francesca Tocca diventarono i protagonisti del gossip. Dopo essersi conosciuti ad Amici dove lui era allievo e lei ballerina professionista, hanno vissuto una storia finita dopo poco tempo. Ad annunciare la fine della storia fu la stessa Francesca che non ha mai svelato i motivi della rottura. Oggi, la Tocca protegge la propria vita privata e, ufficialmente single, si dedica totalmente alla figlia Jasmine, nata dal suo amore, oggi finito, con Raimondo Todaro e al lavoro. Nelle scorse ore, però, ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe essere indirizzata proprio a Valentin. Quest’ultimo, infatti, si è mostrato in compagnia di Talisa, ex allieva di Amici che, all’interno della scuola, ha vissuto una storia con il ballerino Javier, a sua volta allievo di Amici.

Deddy e Rosa Di Grazia, non è finita?/ Dopo Amici spunta il video: lei canta 0 passi!

Francesca Tocca, frecciatina a Valentin dopo la foto con Talisa?

Dopo la pubblicazione della foto in cui Valentin e Talisa sono insieme, Francesca Tocca, tra le storie pubblicate su Instagram, ha pubblicato una massima che, all’epoca della fine del matrimonio con Stefano De Martino, aveva condiviso anche Belen Rodriguez. “Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”, è il testo della massima che la Tocca ha deciso di condividere con i suoi followers. “Bello questo gioco“, ha poi ammesso la ballerina. Le sue parole si riferiranno alla foto di Valentin e Talisa? La ballerina non fa alcun riferimento esplicito agli ex allievi di Amici.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Giulia Stabile, convivenza dopo Amici?/ "Stiamo insieme, ma..."Martina Miliddi e Raffaele Renda fidanzati?/ Mano sulla gamba e battutine dopo Amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA