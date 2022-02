Valentin, ex fidanzato di Francesca Tocca/ “Amici” è stato galeotto

Ormai da qualche anno Francesca Tocca è nel cast di “Amici” in veste di ballerina professionista, con il compito di aiutare i ragazzi a preparare le coreografie previste nel corso delle puntate. Stare fianco a fianco con uno di loro, Valentin Dumitru, allievo della diciannovesima edizione, con cui era arrivata a instaurare una storia d’amore, durata però solo qualche mese. Nonostante i due fossero uniti da una grande passione, ben presto però si sono resi conto di avere poco in comune e hanno preso strade diverse.

Lei ora è tornata tra le braccia del marito, Raimondo Todaro, che è approdato anche lui nel talent condotto da Maria De Filippi in veste di insegnante di ballo. I due in un primo momento hanno preferito tenere nascosto il riavvicinamento, ma hanno poi ceduto scambiandosi un bacio nel corso di una diretta.

Valentin Dumitru e Francesca Tocca: un addio tra le polemiche

Ora sia Valentin sia Francesca sono felici con i rispettivi partner, ma fino a qualche mese fa non sono riusciti a nascondere qualche rancore di tropo che era rimasto tra loro. Il primo a uscire allo scoperto è stato proprio l’ex allievo, che non ha gradito particolarmente il bacio tra i due coniugi ritrovati. Dumitru ha voluto dire la sua tramite una Story su Instagram con parole che non lasciato spazio all’immaginazione: “Quando chiudi una donna in una gabbia di oro, usandola come gabbia mediatica solo per audienza (audience, ndr), devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali, sapendo libera e sola può volare più alto di te”.

Al momento Dumitru avrebbe avuto una breve frequentazione con Talisa Ravagnani, ache lei ex allieva di “Amici” e oggi velina di “Striscia la notizia”. La Tocca, invece, ha preferito non rilasciare dichiarazioni e godersi il suo amore ritrovato con il marito, oltre alla loro bambina, Jasmine, che oggi ha otto anni. L’attuale insegnante del talent non esclude l’idea di dare un fratellino o una sorellina alla piccola.

