Valentin, Skioffi scrive una canzone per lui/ “Non è contro Amici 2020 ma…”

Da venerdì scorso, ovvero dalla sua discussa uscita di scena da Amici 2020, non si fa che parlare di Valentin Alexandru Dumitru. Il ballerino è al centro di polemiche e gossip, nonché protagonista di una serie di video inediti che lo mettono in cattiva luce. Da alcune ore è però anche il soggetto di una canzone scritta da un suo ex compagno di Amici: Skioffi. Il rapper, al secolo Giorgio Iacobelli, ha infatti pensato di scrivere una canzone dedicata proprio al ballerino, intitolata “Little Bit Loco”. Si tratta di un brano che parla sì di Valentin e della scuola di Amici ma coniugato anche all’emergenza che sta vivendo il mondo a causa del Coronavirus.

Skioffi, la canzone per Valentin è contro Amici 2020? Lui nega

Ecco una parte del testo della canzone scritta da Skioffi per Valentin: “Sono vero como Valentin /Loco (“pazzo” in spagnolo, ndr) como Valentin /Estoy loco como Valentin /Muy loco come Valentin/ Sincero come Vale”. Qualcuno ha però subito inteso le sue parole come un sarcastico attacco ad Amici. Skioffi ha però tenuto a precisare che non è così: “Non è contro la produzione… – ha esordito – è contro la tristezza di questi giorni!”. Valentin, da parte sua, ha particolarmente apprezzato il gesto dell’amico, condividendolo poi su Instagram: “Grazie per questa bellissima sorpresa fratello”, ha scritto.





