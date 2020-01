Valentin vs Celentano/ “Non ho bisogno del giudizio dei miei compagni” (Amici 19)

Dopo aver vinto la prima sfida a mani basse, Valentin è al centro di una polemica con Alessandra Celentano durante la prima puntata del 2020 di Amici 19. L’insegnante di danza continua a non tollerare determinati atteggiamenti del ballerino che, prima delle vacanze di Natale, ha fatto infuriare l’insegnante lasciando la scuola prima di tutti gli allievi nonostante ci fossero ancora delle cose da concludere. “Volevo dire ai ragazzi che non c’è niente da ridere. Credo sempre di più che quest’atteggiamento sia sempre più intollerabile e urge prendere un provvedimento. D’altronde, in questa situazione dove tutti i ragazzi sono rimasti perché c’erano delle cose da fare, lui prende tutto e se ne va. Tu saresti dovuto restare e poi la produzione ti avrebbe aiutato ad andare via. Tu continua a fare così, sei sempre in ritardo. Su 33 giorni di scuola, Valentin arriva in ritardo per 16 giorni”, spiega l’insegnante. “Ci sono dei ragazzi che ogni giorno restano in residence o arrivano in ritardo dicendo che stanno male”, risponde Valentin.

VALENTIN VS ALESSANDRA CELENTANO: LA CLASSE DI AMICI 19 DALLA PARTE DEL BALLERINO

In questo nuovo anno, Alessandra Celentano non ha alcuna intenzione di concedere sconti agli allievi e così Valentin si becca un provvedimento disciplinare dall’insegnante di danza classica che decide di metterlo nuovamente in sfida affidando, però, la decisione finale agli altri allievi. “Non voglio che decidano loro, decido io”, risponde Valentin che continua a mostrare un carattere forte e orgoglioso. “Nella tua sfida ci sarà una coreografia di latino e una di moderno che sarai obbligato a fare”. A decidere se Valentin debba affrontare un’altra sfida sono gli allievi. “Non ho bisogno della loro opinione, lo faccio anche se loro dicono di no”, risponde Valentin che non ha alcuna intenzione di aspettare il parere dei compagni che lo esortano a migliorare il suo atteggiamento ma decidono di non mandarlo in sfida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA