VALENTINA A C’È POSTA PER TE DOPO AVER TRADITO MARITO/ Stefano fa infuriare social…

Pur consapevole di essersi sentita umiliata dal marito Stefano, Valentina a C’è posta per te gli dichiara il suo amore, perché è lui l’uomo con cui vuole stare. Quel tradimento è stato per lei un passo falso commesso per quelle mancanze che sentiva, ma ora vuole ricostruire il loro matrimonio, anche alla luce del fatto che sono tornati a stare insieme, seppur occasionalmente. “Lo sbaglio lo hai fatto, ci potevi pensare prima. C’è una ferita aperte”, la replica del marito. “Non provo più niente”, continua lui, anche quando Maria De Filippi gli chiede se prova ancora qualcosa visto che hanno dei rapporti. “Io dico no, no… ma so’ uomo, io devo cedere per forza”, la giustificazione del marito.

“Il perdono non ci sarà mai”, assicura lui mentre la moglie Valentina è il lacrime. I social nel frattempo non si dividono solo tra pro Stefano e pro moglie, ma anche tra utenti che se la prendono con la conduttrice per il tentativo di salvare una relazione che gli utenti definiscono “tossica” per i modi con cui l’uomo ha trattato la moglie, che nonostante ciò va a C’è posta per te per riconquistarlo. “Maria, se riuscirai a far aprire la busta.. .è una grande sconfitta!”, scrive ad esempio un utente su Twitter. Alla fine il marito Stefano non la perdona ma non chiude la busta, quindi si dà una seconda occasione.

Dopo la sorpresa, la storia di una figlia ritrovata, arriva a C’è posta per te quella di un matrimonio finito. Valentina ha tradito il marito Stefano ed era convinta di separarsi, quando poi ha visto l’uomo fare le valigie per uscire di casa, ha capito che stava sbagliando e ha troncato la relazione con l’amante, ma il marito se n’è andato lo stesso. Da quando il marito se n’è andato, lei è diventata la sua amante. Si vedono due volte a settimana con i figli e poi restano insieme, ma vorrebbe ricostruire la loro relazione.

Maria De Filippi racconta a C’è posta per te, dunque, che fino al 2018 Valentina e Stefano avevano un matrimonio felice, tre figli da crescere, poi però il marito ha cominciato ad avere da ridire. Nel 2021 la situazione peggiora, tanto che il marito comincia a trattarla verbalmente male, anche alla presenza di persone estranee. L’uomo viene descritto come una persona autoritaria, anche nei confronti dei figli, arrivando anche agli insulti nei suoi confronti.

Valentina ha raccontato a C’è posta per te che non ce la faceva più a sentirsi trattata così, tanto da essere andata via. Il marito Stefano le avrebbe promesso che sarebbe cambiato e lei ci avrebbe creduto. Poi sul lavoro ha conosciuto un ragazzo che ha cominciato a riempirla di attenzioni, quelle che le mancavano. Alla fine si convince di non volere più il matrimonio e ha iniziato una relazione extraconiugale, salvo poi confessarlo al marito, che l’accusa di aver distrutto la loro famiglia. La notizia si sparge in famiglia, i rapporti si deteriorano, ma lei è convinta di volere la separazione. Quando arriva il momento di formalizzarla, si rende conto di amare il marito Stefano e che non vuole che se ne vada di casa e che era quella la vita che voleva. Quindi, lascia l’amante, ma comunque il marito se ne va. Tra l’altro continua a rinfacciarle il tradimento, eppure hanno comunque dei rapporti, dopo i quali il marito torna a vivere per conto proprio.

