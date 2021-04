Valentina Autiero/ A Temptation Island dopo Uomini e Donne? “Mi metterei in gioco…”

Valentina Autiero attende il colpo di fulmine. La nota dama di Uomini e Donne ha lasciato lo studio di Canale 5 qualche mese fa ma il suo percorso potrebbe non essere ancora finito. Lo ammette in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato alla cronaca rosa condotto da Francesco Fredella: “Uomini e Donne? Ci tornerei perché non è finita come doveva, ma non dipende solo da me in questo caso.” chiarisce subito.

D’altronde potrebbero spalancarsi per lei le porte di altre trasmissioni televisive, magari quelle di Temptation Island. “Non mi ci vedo nel ruolo di tentatrice di un ragazzo fidanzato o comunque di un uomo impegnato. Potrebbe però sicuramente essere un modo per mettermi in gioco.“ ha ammesso la Autiero che, dunque, da istintiva quale ha dimostrato di essere nel dating show di Maria De Filippi, potrebbe anche buttarsi in questa avventura.

Valentina Autiero su Gemma Galgani: “Distolta dall’obiettivo di trovare l’amore”

Intanto continua la ricerca dell’amore. In diretta radio, Valentina Autiero ha raccontato quali caratteristiche dovrebbe avere il suo uomo ideale: “Un uomo per farmi perdere la testa dovrebbe essere della mia età o poco più piccolo, dai 37 in poi. – e ancora – Deve lavorare, indipendente mentalmente, con carattere e una sua personalità. Non deve essere bugiardo, non mi piacciono per forza simpaticissimi, può anche avere un caratteraccio ma deve essere interessante. Un maschio alfa.” Idee molto chiare per la bella dama, che non nega un commento su Gemma Galgani: “È entrata talmente in un mondo fatto di tante altre cose l’ha distolta dall’obiettivo di trovare l’amore.”

Valentina Autiero e l’amore: il consiglio di Emanuela Folliero

Valentina Autiero ha di recente stravolto il suo look, diventando biondissima. Un cambiamento che, secondo qualcuno, potrebbe essere associato a un nuovo amore ma lei smentisce “Sono single”. A darle supporto su RTL 102.5 News è Emanuela Folliero. L’ex Dottoressa Stranamore chiarisce infatti che “Non è che necessariamente deve esserci un cambiamento sentimentale. A volte noi donne cambiamo look solo per sentirci carine”. Per la Folliero, d’altronde “L’amore arriva quando uno meno se lo aspetta! Magari ce lo hai avuto sempre accanto, sotto casa, al bar e non l’hai mai guardato.”

