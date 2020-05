Valentina Autiero balla con Sirius/ E ad Ilaria: “Io me te mangio..” (Uomini e donne)

Pubblicità

“Io me te mangio a te e ad altre ventenni come te”, così Valentina Autiero inveisce contro Ilaria la giovane corteggiatrice che venerdì scorso abbiamo lasciato seduta al cospetto di Sirius/Nicola pronta a convincerlo a lasciar perdere Gemma Galgani per dirottare la sua attenzione su ragazze della sua età. Nel video anticipazioni vediamo Sirius divertito da Valentina tanto da lanciarsi in un bell’applauso lungo tra risate e sorrisi e un attimo dopo, eccoli insieme al centro dello studio per un altro ballo che farà fare il muso lungo a Gemma Galgani che si lascia sfuggire dalle dita il suo giovane corteggiatore, ma davvero deve temere il peggio? Valentina Autiero ha già dimostrato più volte il suo interesse per Nicola che, dal canto suo, ha detto no allo scambio dei numeri e poi ha detto no ad un incontro in esterna dietro le quinte del programma.

VALENTINA AUTIERO E SIRIUS BALLANO A UOMINI E DONNE

E oggi? A Uomini e donne è arrivato finalmente il momento di un ballo insieme in cui Sirius e Valentina Autiero ballano felici e contenti mentre si parlano a distanza e Gemma li guarda storcendo il muso e voltandosi dall’altra parte. Siamo sicuri che Tina Cipollari avrà da dire la sua anche oggi e questo regalerà a noi un altro siparietto trash e alla trasmissione nuovi record di ascolti proprio come è successo nei giorni scorsi. Ma come andrà a finire con questo ballo e perché i due si ritroveranno al centro dello studio insieme.



