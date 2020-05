Valentina Autiero chiude con Angelo/ Lui sbotta a Uomini e Donne: “Cosa bruttissima”

Pubblicità

Finisce prima di nascere la conoscenza tra Valentina Autiero e Angelo, il nuovo arrivato nel parterre maschile a Uomini e Donne. La dama prende il centro dello studio e spiega il perché di questa decisione così immediata: “Quando finisco una telefonata, di solito sento se ho un pensiero, voglia di sentirlo vederlo… il giorno dopo, oltre una chiamata di simpatia, ho sentito che non avevo quell’interesse. – così ammette – Quindi ho pensato che anche se avessi avuto modo di fare un’esterna con lui nella casetta non sarei andare oltre. Quindi non mi fa di fargli perdere tempo”. Angelo entra in studio e appare subito abbastanza infastidito dal comportamento di Valentina, tanto che le chiede di poter leggere le loro chat per testimoniare a tutti quanto accaduto tra loro.

Lite tra Angelo e Valentina a Uomini e Donne

“Certe volte penso che essere bravi ragazzi è come se fosse un ostacolo ed è una cosa bruttissima.” esordisce Angelo in studio. Valentina Autiero è abbastanza basita e lascia il centro per tornare alla sua seduta nel parterre. I due discutono a distanza e si parla dei messaggi che si sono scambiati da sabato ad oggi e Valentina conferma che non c’è stato nulla di particolare. Lui continua: “Allora tu lasci il numero solo a chi ti è simpatico?”, ma lei sbotta “Ma perché stai facendo questa tragedia?” e lui replica “Mi sono sentito snobbato! Ci siamo detti solo 4 parole e tu già hai capito che non ti piaccio?”



