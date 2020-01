Valentina Autiero/ Dopo l’addio ad Erik, nuovo amore per lei (Uomini e Donne)

Valentina Autiero, la dama del trono over di Uomini e Donne, volte definitivamente pagina. Dopo aver detto addio ad Erik cn il quale sembravano esserci le premesse per l’inizio di una vera storia d’amore, Valentina Autiero ha ritrovato il sorriso grazie alla presenza di un cucciolo nella sua vita. Su Instagram, la dama storica della trasmissione, ha pubblicato una foto in cui si mostra in compagnia di un cane dolcissimo che stringe tra le braccia. Nello scatto, Valentina, con un look acqua e sapone, appare serena e felice nonostante l’amore fatichi ad arrivare nella sua vita. La Autiero, infatti, non è ancora riuscita a trovare il principe azzurro nonostante abbia avuto diverse frequentazioni. A quarant’anni, Valentina che ha più volte svelato il suo desiderio di innamorarsi e di formare una famiglia, comincia ad avere dubbi anche se sia il pubblico che Gianni Sperti continuano ad esortarla a non perdere le speranze.

VALENTINA AUTIERO: “VOGLIO VIVERE A COLORI”

Dopo essersi sfogata tra le lacrime nello studio di Uomini e Donne, Valentina Autiero, su Instagram, confessa di volere una vita colorata. “Vorrei sempre vivere a colori”, scrive la dama che, piangendo, a Maria De Filippi, aveva confessato: “A 40 anni un po’ di domande comincio a farmele, un po’ di frustrazione ce l’ho. Voglio una famiglia pure io”. I fans, sui social, le stanno dimostrando sostegno e affetto esortandola a non lasciare la trasmissione per continuare a cercare il principe azzurro, certi che arriverà. “Sei fantastica Valentina, non cambiare mai“, “tu sei una donna a colori cara, sono gli altri che vogliono renderti in bianco e nero….. Non cedere, non mollare e sarai apprezzata in tutte le tue sfumature”, “Spero che arrivi qualcuno che ti meriti perchè tu meriti di essere felice”, scrivono i fan.





© RIPRODUZIONE RISERVATA