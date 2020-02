Valentina Autiero e Andrea/ Uomini e Donne: “ha una faccia d’angelo, vorrei…”

Valentina Autiero non vede l’ora di trovare l’amore. A 40 anni ha voglia di trovare il principe azzurro e formare una famiglia. Finora, però, nonostante partecipi al trono over di Uomini e Donne da tempo, non è stata molto fortunata. Anche le ultime conoscenze con Simone ed Erik non sono andate nel modo migliore e la Autiero ha avuto un momento di smarrimento temendo di non riuscire più a trovare ciò che cerca. L’arrivo, però, in trasmissione di Andrea, un giovane e affascinante cavaliere, le ha ridato fiducia. Peccato, però, che Andrea sia arrivato a Uomini e Donne per conoscere e corteggiare Veronica Ursida. Andrea, nella scorsa puntata, si è presentato alla bellissima dama bionda che ha accettato di conoscerlo nonostante sia più giovane di lei. Andrea, però, ha anche colpito Gianni Sperti e Tina Cipollari piacevolmente sorpresi dalla sua eleganza e signorilità, ma soprattutto Valentina Autiero che è rimasta affascinata dalla faccia da bravo ragazzo di Andrea.

VALENTINA AUTIERO E ANDREA: NUOVA COPPIA A UOMINI E DONNE?

Nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, Valentina Autiero si accomoderà al centro dello studio per raccontare come procede la conoscenza con i due cavalieri arrivati per lei nella scorsa puntata. Pur non avendo avuto per nessuno dei due un colpo di fulmine, Valentina ha accettato di conoscerli, ma nella nuova puntata del dating show di canale 5, la dama romana ammetterà che non è andata bene con nessuno dei due. In compenso, ribadirà il proprio interesse nei confronti di Andrea che, come scrive il Vicolo delle News nelle anticipazioni, è considerato “il cavaliere dalla faccia d’angelo“. Valentina, così, ammetterà di volerlo conoscere e di voler uscire con lui. Cosa farà Andrea? Accetterà la corte della Autiero nonostante l’interesse dichiarato per Veronica Ursida?

