Valentina Autiero e Germano lasciano Uomini e Donne?/ “Non sono innamorato…”

Valentina Autiero e Germano lasciano Uomini e Donne. Nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, Valentina ha raccontato di aver concesso l’esclusiva al cavaliere con cui ha vissuto uno splendido weekend. La dama, inoltre, ha spiegato di aver trovato un uomo che apprezza non solo il suo aspetto fisico, ma anche il suo carattere. Tra i due c’è molto feeling e nella puntata odierna del programma di canale 5 sono tornati a sedersi al centro dello studio. Valentina racconta di aver notato un certo distacco da parte di Germano dopo la scorsa puntata. Il cavaliere conferma di non sentirsi innamorato e pronto per vivere la storia con Valentina con cui ribadisce che c’è tanto feeling. “Non devo essere per forza innamorato, ma possiamo uscire anche adesso. Non ho assolutamente problemi”, dice Germano in puntata dopo aver ascoltato il commento di Tina Cipollari convinta che Valentina avrà l’ennesima delusione.

VALENTINA AUTIERO E GERMANO LASCIANO UOMINI E DONNE?

Germano, pur non essendo innamorato, si dice pronto a lasciare Uomini e Donne per continuare a vivere la storia senza telecamere. “Io non esco con te solo perchè ti senti sotto pressione e per accontentare Gianni o Tina. Piuttosto esco da sola”, afferma Valentina Autiero che, dopo il weekend vissuto con il cavaliere in seguito al quale si sono dati l’esclusiva, sperava di ascoltare parole diverse da Germano. “Valentina dammi retta: alzati e mandalo al diavolo. Un altro farabutto”, sbotta Tina Cipollari che non crede affatto al cavaliere, sicuro che la stia prendendo in giro. Germano ribadisce di non avere più 20 anni al punto da potersi innamorare dopo poche uscite mentre Valentina non trattiene le lacrime. Come finirà tra i due? Lo scopriremo lunedì 3 novembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA