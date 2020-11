VALENTINA AUTIERO E GERMANO TORNANO A UOMINI E DONNE/ Tutto finito: “In intimità…”

Non è natanessuna storia d’amore tra Valentina e Germano. Al centro dello studio di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere raccontano come è andata la conoscenza senza telecamere. “In un mese ci siamo visti una volta e non è andata neanche bene”, racconta Valentina. “E’ strano perché qui sembrava che lei provasse un sentimento molto forte e lui aveva espresso delle belle parole nei suoi confronti”, commenta Gianni Sperti. “Quando discutevamo mi sono sentita una pazza. In un momento d’intimità gli ho anche detto che forse mi stavo innamorando perché gli perdono cose che in passato non ho mai perdonato, lui mi risponde dicendomi che non prova la stessa cosa. Non ti incolpo se non provi un sentimento per me, ma non ha senso la tua decisione di uscire dal programma”, afferma ancora Valentina

STORIA FINITA TRA VALENTINA AUTIERO E GERMANO

Valentina Autiero e Germano tornano a Uomini e donne dopo il rocambolesco addio delle scorse settimane. Dopo aver lasciato il programma per viversi senza telecamere al termine di una durissima discussione con Aurora Tropea che aveva svelato l’esistenza della storia tra i due, come fa sapere la pagina Instagram di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5 che sarà aperta da Gemma Galgani e dalle sue frequentazioni, Valentina Autiero e Germano torneranno al centro dello studio di Cinecittà per raccontare cos’è successo senza telecamere. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la dama racconterà che tra lei e Germano, in realtà, la storia non è mai iniziata. Dopo la decisione di lasciare la trasmissione, i due si sarebbero visti solo una volta.

VALENTINA AUTIERO E GERMANO: LEI TORNA A UOMINI E DONNE, LUI..

Tra Valentina Autiero e Germano non ha funzionato. Le buone premesse non hanno trovato riscontro nella vita di tutti i giorni. Tra Valentina e Germano, senza telecamere, non è scattata la scintilla. Tra la dama e il cavaliere ci sono state solo discussioni e, nella puntata odierna di Uomini e Donne, entrambi chiederanno di tornare in trasmissione. Gianni Sperti, però, avrà da ridire. L’opinionista è pronto a riaccogliere Valentina in trasmissione, ma non Germano. Quale sarà il motivo di tale atteggiamento da parte di Gianni Sperti? Come reagirà Germano di fronte alle parole di Sperti? Lo scopriremo tra pochissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA