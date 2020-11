Valentina Autiero e Germano, Uomini e Donne/ Lei piange, poi lasciano insieme…

Valentina Autiero e Germano lasciano Uomini e donne. La nuova settimana del programma di Maria De Filippi si apre esattamente come si è conclusa l’ultima puntata della scorsa settimana. Nell’appuntamento di venerdì scorso, Valentina Autiero e Germano erano al centro dello studio per raccontare la propria storia. Dopo essersi concessi l’esclusiva, Valentina ha sentito un certo distacco da parte di Germano il quale ammette di non essersi ancora innamorato di lei pur non nascondendo di esserne profondamente attratto. “Non devo essere per forza innamorato, ma possiamo uscire anche adesso. Non ho assolutamente problemi”, ha ammesso Germano dicendosi pronto a lasciare comunque la trasmissione per provare a costruire una vera storia lontano dalle telecamere. Parole che, tuttavia, non sono piaciute a Valentina che ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Nella puntata odierna, però, ci sarà il colpo di scena.

Valentina Autiero sogna il grande amore e, seppur con tanti dubbi, nella puntata odierna di Uomini e Donne deciderà di lasciare la trasmissione insieme a Germano. Tina Cipollari non crederà alle parole del cavaliere, convinta che Valentina stia andando incontro all’ennesima delusione. La dama, tra le lacrime, lascerà lo studio. Germano la seguirà e, poco dopo, rientreranno insieme. Maria De Filippi proverà così a convincere la Autiero a dare una possibilità a Germano e dà lo stesso consiglio a quest’ultimo. La coppia decide così di lasciare insieme la trasmissione sperando di poter essere felice. Dopo la puntata, Valentina e Germano si mostreranno finalmente insieme sui social, felici e innamorati?



