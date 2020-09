Valentina Autiero e Germano, Uomini e Donne/ Prima uscita con bacio, ma Tina…

Valentina Autiero, una delle dame storiche di Uomini e Donne, spiazza il pubblico accomodandosi al centro dello studio per un confronto con Germano, uno dei nuovi cavalieri su cui ha posato gli occhi e che ha ricevuto anche i complimenti di Jessica Antonini che, nella scorsa puntata, ha apprezzato l’aspetto fisico del cavaliere. Serena e sorridente, Valentina Autiero che, nella scorsa puntata ha chiuso con il 26enne Andrea non provando alcun interesse, racconta di essere stata piacevolmente colpita dalla prima uscita con Germano. “Essendo di Roma sono abituata ad organizzare tutto. Stavolta, invece, ha fatto tutto lui e la serata si è concluso con un bacio vero”, svela la dama romana che non nasconde l’entusiasmo per la nuova conoscenza anche se non si fa illusioni.

VALENTINA AUTIERI E GERMANO A UOMINI E DONNE: TINA NON CREDE AL LORO FUTURO

Valentina Autiero, ricordando tutte le conoscenze che poi si sono concluse con un nulla di fatto, pur essendosi trovata bene con Germano e provando un interesse nei suoi confronti, non si illude preferendo procedere a piccoli passi. Una conoscenza che, per il momento, rende serena e felice Valentina, ma Tina Cipollari la mette in guardia. “Questa storia finirà dopo una settimana”, afferma la bionda opinionista. Parte del parterre è della stessa opinione di Tina non notando in Germano lo stesso entusiasmo di Valentina. Il cavaliere, di poche parole, non si sbilancia e per il momento resta fermo nella propria posizione non volendo illudere nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA