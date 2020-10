Valentina Autiero e Germano, Uomini e Donne/ Una segnalazione li smaschera…

Valentina Autiero e Germano smascherati a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, mercoledì 28 ottobre? Come svelano le anticipazioni della registrazione del 9 ottobre, pubblicate da NewsUeD, la frequentazione tra la dama romana e il bel cavaliere continua a gonfie vele. Dopo tante delusioni, Valentina ha trovato in Germano un uomo che apprezza tutti i suoi lati caratteriali oltre alla sua bellezza fisica. Un rapporto che rende serena e felice Valentina così come Germano nonostante i due, nella scorsa puntata, abbiano ribadito di non essersi ancora concessi l’esclusiva. Tuttavia, nella nuova puntata del dating show di canale 5 tutto cambierà. Valentina e Germano saranno oggetto di una segnalazione che porterà la dama ad ammettere di essersi fidanzata con il cavaliere. A rendere noto l’effettivo rapporto tra i due sarà Aurora Tropea.

VALENTINA AUTIERO E GERMANO, DURO SCONTRO CON AURORA

Il momento felice di Valentina Autiero con Germano, al centro dello studio di Uomini e Donne, sarà turbato dall’intervento di Aurora che, chiederà la parola a Maria De Filippi accusando la collega di pubblicare foto di coppia sui social. Come svelano le anticipazioni di NewsUeD, il riferimento sarà ad alcune foto pubblicate dalla Autiero dopo un weekend trascorso con Germano. Di fronte all’accusa della Tropea, la Autiero ammetterà di essersi fidanzata con Germano, ma che avrebbe voluto aspettare prima di dichiararlo pubblicamente per poter avere il tempo di capire se sia effettivamente la scelta giusta. Nel corso della puntata non mancheranno, così, le lacrime della dama di Roma che sarà difesa dalla maggior parte del parterre.



