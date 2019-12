Valentina Autiero ed Erik/ Uomini e Donne: “ci siamo sentiti tutta la settimana e…”

La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi per Valentina Autiero. La dama, presente in trasmissione da diverse stagione, non è ancora riuscita a trovare il vero amore. A settembre, però, è tornata più che propositiva che mai e l’incontro con Simone Virdis sembrava quello giusto. La frequentazione con il nuovo cavaliere del parterre, però, si è conclusa malissimo. Simone ha ammesso di essere realmente interessato solo a Valentina Fabri al punto da non aver raccontato del bacio che c’era stato con la Autiero. Tuttavia, la conoscenza con Simone è ormai un ricordo. Nonostante la delusione, infatti, Valentina non si è chiusa a riccio, ma si è tuffata in una nuova conoscenza. A conquistare le attenzioni della dama romana è stato Erik con cui la Autiero spera ci possa essere qualcosa d’importante.

VALENTINA AUTIERO ED ERIK: “CI SIAMO SENTITI SUBITO”

Sorridente e serena, Valentina Autiero, al centro dello studio, nella puntata del trono over in onda oggi, racconta la nuova conoscenza con Erik. Il nuovo cavaliere, alto, rasato e con gli occhi azzurri, ha attirato immediatamente le attenzioni della dama che, partecipando al programma di Maria De Filippi per trovare l’amore, non ha perso tempo chiedendogli immediatamente il numero. Da lì è partita una conoscenza telefonica che rende molto felice Valentina. “Gli ho chiesto il numero e lui ha accettato. Ci siamo sentiti subito e per tutta la settimana”, spiega la Autiero che continua a credere fortemente nell’amore. L’unica cosa che chiede ad Erik è sincerità: dopo la delusione vissuta con Simone, Valentina avrà finalmente trovato un uomo con cui portare avanti una conoscenza serena e tranquilla?

