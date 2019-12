Valentina Autiero ed Erik/ Uomini e Donne: procede con il vento in poppa…

Valentina Autiero continua la sua frequentazione con Erik. La dama del trono over di Uomini e Donne pare molto serena ed appagata. Ecco cosa ci riferiscono le anticipazioni del VicoloDelleNews, in base alle dinamiche che vedremo in studio tra oggi e domani, nel corso delle ultime due puntate dell’anno. “Valentina si siede al centro con Erik e raccontano che va tutto bene, si sono baciati e c’è passione tra loro, ma lui non vuole darle ancora l’esclusiva, infatti fa entrare una donna che è venuta a corteggiarlo, anche se poi la manda via perché non gli piace…”. Lo scorso 4 dicembre, i due erano usciti insieme per la prima volta e mostrano già moltissimo feeling ed intesa. “Io l’ho notato subito. Ha degli occhi magnetici e non solo per i colori. Dopo quello che è successo la scorsa settimana, gli ho chiesto il numero, ma pensavo che non l’avrebbe accettato. Ci siamo sentiti tutta la settimana. Sto bene, ieri siamo usciti e abbiamo fatto le quattro del mattino. Sto bene e mi piace molto”.

Valentina ed Erik, conoscenza a gonfie vele!

Anche Erik sembra entusiasta della loro conoscenza: “Sono contento di averla conosciuta. Ho accettato il numero e non mi ha condizionato quello che è successo l’altra volta. Ci siamo sentiti tutta la settimana. Ieri sera abbiamo deciso di uscire insieme. Mi piace e ha diversi aspetti estetici e caratteriali che mi piacciono. Abbiamo riso, scherzato e abbiamo parlato di tutto. Sono una persona a cui non piace forzare le cose. Sono in un momento felice della mia vita, appagato e quindi vada come vada”. Erik è un uomo elegante, particolarmente curato con degli occhi azzurri che hanno lasciato spiazzati tutti i presenti in studio, compresa Valentina che lo ha notato fin dalle battute iniziali. Il cavaliere ama i tatuaggi ed ha dimostrato di essere una persona particolarmente a modo, spigliata e al tempo stesso semplice e di compagnia: sarà il fidanzato ideale per la ruspante dama? Staremo a vedere cosa accadrà nel corso delle vacanze di Natale.

