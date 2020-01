Valentina Autiero/ “Ogni scelta che farò…” (Uomini e donne)

Ci siamo. Finalmente le feste stanno finendo e presto Uomini e donne non solo tornerà in onda ma anche nello studio per una nuova registrazione del trono over. Sarà a quel punto che capiremo cosa ne è stato di Valentina Autiero dopo quello che è successo nei giorni scorsi con Erik. La dama è finita in crisi per via del no del cavaliere pronto a vivere la vita con positività e non molto convinto dal lato “oscuro” mostrando dalla dama in alcuni giorni particolari della sua vita. Ancora una volta un uomo è in fuga da lei e Valentina si è sciolta in lacrime pronta a credere che il problema possa essere davvero lei e per questo potrebbe rimanere sola per sempre. Gianni Sperti è corso in suo aiuto invitandola a pensare che anche per lei arriverà l’amore, ma cosa ne sarà davvero in questa seconda parte di edizione di Uomini e donne?

VALENTINA AUTIERO PRONTA AL SUO RITORNO A UOMINI E DONNE?

In particolare, pubblicando un suo selfie, Valentina Autiero ha scritto: “Ogni scelta che farò sarà sempre con il cuore e la testa 🌸❤️😈 buongiorno!!”. A quanto pare la bella dama non vuole rinunciare alla sua parte razionale dopo quello che è successo con Erik e in vista di quello che sarà ma i fan le fanno notare che è sempre bello lasciarsi andare e lei non dovrebbe perdere il suo essere così naturale. Altri ancora, invece, le hanno chiesto di rinunciare al suo muso da papera che la rende ridicola, Valentina risponderà alle provocazioni o il suo nuovo mood di pace è già iniziato nel migliore dei modi? Lo scopriremo nella prossima registrazione che potrebbe tenersi già domani pomeriggio.

