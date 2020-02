Valentina Autiero piange a Uomini e Donne/ “La cattiveria non mi piace”, Tina sbotta

Valentina Autiero piange durante la sfilata maschile del trono over di Uomini e Donne per le critiche ricevute durante la propria passerella e rifiuta di votare cedendo la propria paletta ad un’altra dama del parterre. “E’ in sciopero”, commenta Barbara De Santi scatenando la curiosità di Maria De Filippi che cerca di capirne di più. A scatenare la reazione e le lacrime di Valentina è stato il giudizio di Gianni Sperti, di Anahi e di alcuni cavalieri del parterre che hanno criticato il suo abito che avrebbe messo in evidenza le gambe che, a detta di qualcuno, non sarebbero bellissime. “Il vestito a me non piace, ma le trasparenze, se non hai delle belle gambe con le scarpe che te le mozzano…”, sono state le parole dette dalla stilista che non sono piaciute alla Autiero. “io non ho mai criticato nessun voto, ma la cattiveria detta in quel modo non mi è piaciuta”, afferma la dama di Roma.

VALENTINA AUTIERO PIANGE A UOMINI E DONNE PER LA SFILATA: TINA CIPOLLARI ATTACCA

Le parole di Valentina Autiero spingono immediatamente Gianni Sperti a commentare. “Si riferisce a me penso”, dice Gianni. “Non solo a te Gianni. A te, ad Anahi, al signore lì seduto. Il vestito fa schifo, i gamboni, le scarpe fanno schifo”, replica Valentina. “I gamboni non te l’ho detto”, risponde ancora la Autiero. La forte reazione della Autiero alle critiche non piace a Tina Cipollari. “Dovete anche avere lo spirito per accettare le critiche perchè non siete delle modelle di professione. Penso che ognuna di noi, i propri difetti, li vede. Quindi, tu non è che sei 1,80 cm. Hai delle belle gambe, però, probabilmente quel tipo di abito ti penalizzava. Fate proprio pena, veramente. Ma sono questi i problemi della vita? Siete proprio senza cervello e capisco perchè siete sole”, commenta Tina.

